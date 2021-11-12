МИД РФ призвал Париж к сотрудничеству в вопросах безопасности Сахаро-Сахельского региона

Париж, 11 ноября. Москва призвала Францию к сотрудничеству (https://t.me/tass_agency/87820) в вопросах безопасности на территории Сахаро-Сахельского региона. Об этом сообщил глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров.

«Российская Федерация предложила Франции объединять усилия по борьбе с терроризмом в Сахаро-Сахельском регионе», — заявил министр иностранных дел России.

Однако Лавров напомнил участникам заседания российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности, что при необходимости Кремль готов отреагировать на недружественные действия Запада:

«Мы подтвердили намерение и впредь проявлять сдержанный подход, не создавать искусственных проблем, но будем, конечно же, реагировать на недружественные шаги, которые предпринимает Запад. Будем действовать зеркально, а если потребуется, то асимметрично».

В то же время глава внешнеполитического ведомства Мали Абдулай Диоп заявил о необходимости расширения авиапарка военно-воздушных сил республики российской техникой. По его словам, стране нужно нарастить оборонный потенциал армии, в чем может помочь приобретение отечественных истребителей и вертолетов.

Ранее Париж неоднократно демонстрировал агрессивную внешнюю политику в отношении Бамако. Наглядным примером служит заявление президента Эммануэля Макрона о «недействительной» легитимности правительства Мали, которое возмутило население страны.