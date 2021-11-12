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Летчик Попов указал на уникальную надежность российских вертолетов Ми-8/17
Армия
Летчик Попов указал на уникальную надежность российских вертолетов Ми-8/17
wikipedia.org  /  Anna Zvereva / CC BY-SA 2.0

Москва, 12 ноября. Российские транспортные вертолеты семейства Ми-8/17 обладают рядом уникальных достоинств по сравнению с западными аналогами, заявил заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов.

Винтокрылые машины Ми-8 и Ми-17 применяются в десятках стран мира и пользуются заслуженным авторитетом, рассказал специалист в интервью изданию «ПолитРоссия». Пилот Попов отметил, что вертолеты российского производства заняли второе место в рейтинге аналитической компании Defence IQ, которые отметили эксплуатацию около трех тысяч Ми-8/17 на разных континентах.

«Наши (вертолеты. — Прим. ред.) круглые сутки летают, причем при сложном температурном режиме, на жаре, при высокой влажности», — указал эксперт.

Попов подчеркнул, что выносливость и неприхотливость российских Ми-8 и Ми-17 получили подтверждение многолетней практикой. При этом французские или американские вертолетчики зачастую отказываются от вылетов там, где готовы действовать наши пилоты, отметил собеседник «ПолитРоссии».

«Наши спокойно работают, хоть и в пыли, и в мыле», — поделился наблюдениями собеседник издания.

Попов назвал главные козыри российских Ми-8/17 на мировом рынке вертолетной техники. Он причислил к преимуществам этих машин большую длительность эксплуатации, возможность модернизации, ремонтопригодность и высокую надежность вертолетов производства РФ.

Ранее специалисты Defence IQ составили список самых популярных вертолетов в мире, в который они включили и российские Ми-8/17. По их информации, эти винтокрылые машины составляют 14% от общемирового вертолетного парка.

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