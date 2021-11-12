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Лавров: Россия и Франция на переговорах не избегали острых тем
Политика
Лавров: Россия и Франция на переговорах не избегали острых тем
mid.ru  /  Пресс-служба МИД РФ

Париж, 12 ноября. Главы МИД РФ и Минобороны России Сергей Лавров и Сергей Шойгу в ходе саммита с французскими коллегами не избегали острых тем.

Переговоры между главами ведомств проходили в формате «2+2» в Париже. Российская Федерация высоко ценит намерения президента Франции Эммануэля Макрона о выстраивании конструктивного диалога между странами, указал Лавров.

Представители России в ходе саммита акцентировали внимание на том, что увязка между отношениями Москвы с Брюсселем и минскими договоренностями является абсурдной. Лавров также предложил французским коллегам пути по выходу из сложившегося кризиса во взаимоотношениях стран.

Переговоры России и Франции прошли в рамках международной конференции по Ливии в Париже. Участники мероприятия обсудили грядущие выборы в североафриканской стране.

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Все новости / Политика / Лавров: Россия и Франция на переговорах не избегали острых тем
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