Зампостпред РФ при ООН назвала обвинения против российских инструкторов в ЦАР безосновательными

Заместитель постоянного представители РФ при ООН Анна Евстигнеева подвергла критике коллегу из США Ричарда Миллса, за негативные высказывания в адрес российских инструкторов, действующих в Центральноафриканской Республике.

«Мы из раза в раз слышим от ряда членов совета безосновательные, голословные обвинения в отношении наших специалистов, которые мы неоднократно опровергали. Если и были какие-то нарушения, то они должны расследоваться прежде всего национальными органами ЦАР, с которыми мы находимся в двустороннем контакте и плотно координируемся», — сказала дипломат.

Ранее экспертная группа Организации Объединенных Наций в сфере прав человека бездоказательно заявила, якобы российские инструкторы запугивали население ЦАР. Но подобные выпады идут вразрез с позицией официальных властей страны и мнением населения африканского государства.

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

На вброс сразу же отреагировал руководитель Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов, который выразил глубокое сожаление в связи с публикацией подобной информации. По словам руководителя отечественных специалистов, «против СОМБ произошла очередная провокация».

Чуть позже, за россиян вступилось и население, назвавшее утверждения экспертов ООН «политикой двойных стандартов».