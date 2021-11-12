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Одного из основателей «Российской ЛГБТ-сети» Кочеткова включили в реестр СМИ-иноагентов

  /   Обновлено: 12 ноября 2021 21:27
Общество
Одного из основателей «Российской ЛГБТ-сети» Кочеткова включили в реестр СМИ-иноагентов
Федеральное агентство новостей

Москва, 12 ноября. Министерство юстиции Российской Федерации внесло Игоря Кочеткова в реестр СМИ-иноагентов. Он является одним из основателей «Российской ЛГБТ-сети» (организация признана иностранным агентом в РФ).

Согласно данным в реестре, Игорь Кочетков был внесен в список в пятницу и стал 95-м в этом перечне. Он также возглавляет благотворительный фонд «Сфера» и является членом партии «Яблоко».

«Российская ЛГБТ-сеть»1 — это межрегиональное движение, которое защищает права ЛГБТ в России. Минюст внес данную организацию список незарегистрированных общественных объединений, признанных иноагентами 8 ноября.

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов ранее заявил, что решение Министерства юстиции РФ в отношении «Российской ЛГБТ-сети» было закономерным и ожидаемым. По его мнению, эта организация не скрывала своего иностранного происхождения.

1 организация признана иностранным агентом

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