Sohu: один приказ Путина заставил Байдена пожалеть о своих словах на саммите по климату

Пекин, 12 ноября. Президент США Джо Байден пожалел о своих выпадах в сторону Москвы на климатическом саммите после того, как российский лидер Владимир Путин отдал один приказ ВС РФ, считают обозреватели китайского издания Sohu.

Глава Белого дома на конференции в Глазго по климату заявил, что президент России якобы предпринимает мало усилий для борьбы с лесными пожарами. Также Байден напомнил о том, что тот лично не приехал на мероприятие в Шотландию, вместо этого выступив с обращением в онлайн-формате, передает «ПолитРоссия».

Аналитики Sohu подняли на смех президента США, заметив, что со сцены он призывал защищать природу, но при этом прибыл в Глазго со своей свитой на частных авиалайнерах и катался по городу с кортежем из десятков автомобилей. Очевидно, что такое его поведение только вредило окружающей среде, повышая уровень вредных выбросов в атмосферу. Соответственно, Байден горазд заботиться о климате лишь на словах.

«Из этого следует, что Байден использует климатический саммит в качестве сцены для своего "демократического выступления", а обвинения в адрес лидеров Китая и России являются политически мотивированными и говорят о крайнем лицемерии и эгоизме Байдена», — обратили внимание авторы статьи.

Президент России, в свою очередь, отреагировал на выпады американского коллеги. Он отдал один приказ российской армии, заставивший главу Белого дома раскаяться в своих словах, отмечается в Sohu. После появления американского корабля Mount Whitney в Черном море, Путин отметил, что военные ВС РФ могут посмотреть на него в прицел оборонных систем.

Высказывание российского лидера показало, что «Россия вообще ничего не боится», а попытка Байдена надавить на президента РФ обернулась грандиозным провалом, заключили китайские обозреватели.

Ранее рейтинг Байдена резко снизился, опустившись до рекордных 38%. Результатами соцопроса поделился Квиннипэкский университет.