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Адвокат Антон Цирит считает политизированным дело Алексея Барабанщикова

  /   Обновлено: 12 ноября 2021 21:09
Общество
Адвокат Антон Цирит считает политизированным дело Алексея Барабанщикова
facebook.com  /  алексей барабанщиков

Санкт-Петербург, 12 ноября. Дело бывшего начальника Управления социального питания Петербурга Алексея Барабанщикова имеет политический окрас. С таким заявлением выступил защитник чиновника, адвокат Антон Цирит.

Куйбышевский районный суд решил отложить рассмотрение вопроса по выбору меры пресечения Алексею Барабанщикову до 15 ноября.

Антон Цирит обратил внимание, что дело относится к средней степени тяжести, поскольку под следствием находится отец четверых детей, который имеет постоянное место работы и не привлекался к уголовной ответственности ранее.

«На мой взгляд, дело имеет политический окрас, оно связано с тем, что Алексей на своем посту занимал принципиальную позицию, защищал детей, которые ходят в школы Санкт-Петербурга в части обеспечения их качественными продуктами и надлежащими услугами», — отметил защитник.

По информации «Невских Новостей», сторона обвинения не смогла предъявить суду достаточных оснований для избрания меры пресечения чиновнику, поэтому судье пришлось отложить слушание и продлить срок задержания до 15 ноября.

«Что касается сегодняшнего рассмотрения, то суд его отложил, в связи с тем, что прокуратура заявила ходатайство о том, что нужно собрать дополнительные доказательства того, что ходатайство следователя обоснованно. Следователь с этим согласился. Сами можете понять качество доказательств, которые предъявлены», — подчеркнул адвокат.

Сам Алексей Барабанщиков себя виновным не признает.

Как стало известно ранее, уголовное преследование Алексея Барабанщикова началось после его критических высказываний в адрес властей Петербурга.

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петербург уголовное дело барабанщиков
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