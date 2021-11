Сепаратисты сбили ударный вертолет ВВС Эфиопии на севере страны

Аддис-Абеба, 12 ноября. Радикалы из мятежного эфиопского штата Тыграй сбили ударный вертолет в районе города Милле штата Афар. Сообщение о крушении воздушного судна опубликовал член исполнительного комитета Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) и его официальный представитель Гетачева Реду.

Our anti aircraft units in the #Mille front have downed an MI-35 helicopter gunship this morning. #TigrayShallPrevail !

Позже информацию подтвердил эфиопский политический аналитик и философ Йонас Нигусси.

Tigray Forces Down an Ethiopian Helicopter Gunship BREAKING: #Tigray defense forces have downed an #Ethiopian Air Force Mil Mi-24/35 attack helicopter in the "Mille Front," Afar region. pic.twitter.com/ne5fNAbaoo

Информационный ресурс, следящий за происходящим на полях сражений в стране, Map Ethiopia опубликовал в Twitter ролик, на котором видно предположительное место падения винтокрылой машины. Запись демонстрирует полет Ми-35 над холмами, после чего происходит взрыв и обломки вертолета падают на землю. Из-за качества видео невозможно разглядеть, что именно стало причиной крушения, однако ресурс сообщает, что боевики использовали переносные зенитно-ракетные комплексы:

BREAKING: Video from Dimtsi Woyane shows the shootdown of an Ethiopian Air Force Mi-35 attack helicopter yesterday in Afar by the TDF. The aircraft appears to have been shot down by a shoulder-launched missile (MANPADS) pic.twitter.com/5GFsQjYLmc