Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 ноября 22:20
22:13
Армия
Читатели Daily Mail высмеяли Блинкена за слова об «угрозе вторжения России на Украину»
22:11
Политика
Макрон обсудит с Путиным миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши
22:11
Технологии
Пользователи Instagram вновь пожаловались на сбои в работе сервиса
22:07
Весь мир
Лавров осудил Францию за обвинения в адрес России по вопросу взаимодействия ЧВК с Мали
22:04
Весь мир
МИД РФ призвал Париж к сотрудничеству в вопросах безопасности Сахаро-Сахельского региона
21:49
Армия
Летчик Попов указал на уникальную надежность российских вертолетов Ми-8/17
21:46
Политика
Лавров: Россия и Франция на переговорах не избегали острых тем
21:35
Весь мир
Зампостпред РФ при ООН назвала обвинения против российских инструкторов в ЦАР безосновательными
21:27
Общество
Одного из основателей «Российской ЛГБТ-сети» Кочеткова включили в реестр СМИ-иноагентов
21:23
Армия
Sohu: один приказ Путина заставил Байдена пожалеть о своих словах на саммите по климату
Все новости

Сепаратисты сбили ударный вертолет ВВС Эфиопии на севере страны
Весь мир
Сепаратисты сбили ударный вертолет ВВС Эфиопии на севере страны
pixabay.com  / 

Аддис-Абеба, 12 ноября. Радикалы из мятежного эфиопского штата Тыграй сбили ударный вертолет в районе города Милле штата Афар. Сообщение о крушении воздушного судна опубликовал член исполнительного комитета Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) и его официальный представитель Гетачева Реду.

«Утром зенитные подразделения на фронте в Милле сбили боевой вертолет Ми-35», — заявил он в своем Twitter.

Позже информацию подтвердил эфиопский политический аналитик и философ Йонас Нигусси.

Информационный ресурс, следящий за происходящим на полях сражений в стране, Map Ethiopia опубликовал в Twitter ролик, на котором видно предположительное место падения винтокрылой машины. Запись демонстрирует полет Ми-35 над холмами, после чего происходит взрыв и обломки вертолета падают на землю. Из-за качества видео невозможно разглядеть, что именно стало причиной крушения, однако ресурс сообщает, что боевики использовали переносные зенитно-ракетные комплексы:

«Техника, по-видимому, сбита ракетой, выпущенной из ПЗРК».

Последние трое суток в районе населенного пункта Милле ведутся интенсивные бои между федеральными подразделениями Эфиопии и сепаратистами НФОТ. Город является стратегической целью для боевиков, так как расположен близ транспортного коридора, соединяющего Аддис-Абебу с портами Джибути.

Ранее главарь «Армии освобождения Оромо» (OLA) Джаал Мару заявлял о скором взятии столицы страны, свержении правительства и окончании войны.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Сепаратисты сбили ударный вертолет ВВС Эфиопии на севере страны
вертолет боевики африка пзрк эфиопия нфот сепаратисты
Комментировать