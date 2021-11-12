Египет доставил первую партию газа в Хорватию

Каир, 12 ноября. Египет успешно доставил первую партию сжиженного природного газа (СПГ) в Хорватию. Об этом сообщает компания Shell.

Согласно опубликованной информации, танкер Cool Explorer покинул морской порт Рашид 7 ноября. Спустя три дня он пришвартовался к плавучему импортному терминалу у берегов Омишаль.

Оператор установки Croatia LNG подтвердил прибытие корабля с 160 тыс. кубометров газа. Он отметил, что разгрузка продолжится до конца пятницы, 12 ноября.

Египет за последние 9 месяцев отгрузил 67 партий СПГ. Они доставлены в отдаленные страны по морю. Хорватия стала новым государством, куда Каир начал экспортировать голубое топливо.

Министерство нефти и минеральных ресурсов республики осенью активизировала усилия по продаже газа за границу. В летний период поставки временно прекратились из-за высокого внутреннего спроса. Из-за жары увеличилось потребление электроэнергии для кондиционирования воздуха, которая вырабатывается путем сжигания природного ресурса.

Правительство Египта за последнее время подписало ряд соглашений в политической, экономической и социальной сферах. В частности, с Албанией и Катаром.