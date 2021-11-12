Подозреваемая во взяточничестве мать Прохора Шаляпина оправдалась за уголовное дело

Волгоград, 12 ноября. Мать российского певца Прохора Шаляпина Елена Колесникова заявила, что никаких взяток не брала. По словам женщины, ее подставили на работе, «подсунув бумаги».

Сотрудники правоохранительных органов заподозрили Елену Колесникову во взяточничестве. По версии следствия, мать знаменитого певца незаконно выдавала справки, которые позволяли осужденным лицам избежать исполнения наказания в виде исправительных работ. Сотрудница больницы заявила, что ее подставили на работе.

«Я никому ни в чем не помогала. У меня на работе есть недобросовестные сотрудники, в частности, отдел кадров, которые мне подсунули эти бумаги подписать. У меня доступа к делам осужденных не было, это работа завхозов, но не моя никак», — высказала свою версию происходящего Колесникова в беседе с телеканалом «360».

Жительница Волгограда заявила, что не считает себя виновной. Она надеется, что суд, рассмотрев всем обстоятельства случившегося, встанет на ее сторону.

Прохор Шаляпин вступился за 66-летнюю мать. Исполнитель уверен, что его родительница не имеет никакого отношения к подделке документов и никаких денег от осужденных не брала. Музыкант также заявил, что и себя не считает альфонсом, несмотря на частые обвинения на эту тему.