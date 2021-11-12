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Зеленский лишил себя шансов на второй срок
Политика
Зеленский лишил себя шансов на второй срок
Global Look Press  /  Sergey Starostenko / XinHua / Volodymyr Tarasovukrinform / Keystone Press Agency

Киев, 12 ноября. Соединенные Штаты планируют заменить президента Украины Зеленского на более покладистого кандидата.

Позиции президента Украины Владимира Зеленского внутри страны существенно ослабли на фоне энергетического кризиса. В то же время ожидания Запада бывший комик тоже совершенно не оправдал, так что о какой-то реальной поддержке со стороны Вашингтона или Брюсселя речь давно не идет.

Как считает известный политолог Михаил Погребинский, в ситуации с Украиной для руководства США первостепенное значение имеет выполнение страной строго проамериканского курса. Безусловно, Владимир Зеленский от западных ценностей не отказывается, однако его постоянные претензии в адрес Соединенных Штатов и Евросоюза вынудили Белый дом искать нового, более покладистого, кандидата на пост президента Украины.

«Американцам важно, чтобы курс был правильный, американский. А кто его выполняет — это второе дело. Понятно, что они, по всей видимости, поддерживать Зеленского на второй срок не будут и подыскивают сейчас какую-то новую фигуру», — заявил эксперт в эфире шоу «Соловьёв LIVE».

Зеленский лишил себя шансов на второй срок
Федеральное агентство новостей /

По словам Погребинского, внутри самой Незалежной сейчас тоже идет активная консолидация политических и олигархических групп, которые намерены противостоять Зеленскому и его команде. В частности, на данный момент одним из наиболее явных претендентов на пост следующего президента Украины стал бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.

«Действительно, идут попытки собирать и координировать "антизеленские" силы. Верно также и то, что каналы олигарха Ахметова предоставляют эфиры для жесткой критики Зеленского и его политики. И в особенности президента и его команду беспокоит то, что на этих каналах часто появляется Разумков, которого они на дух теперь не выносят. Кажется, у них на днях съезд, и они попытаются там лишить его мандата. Правда, не знаю, как у них получится это сделать», — рассказал политолог.

Эксперт пояснил, что политическая ситуация на Украине становится все более запутанной, в том числе и под влиянием Запада. При этом само государство постепенно разрушается из-за серьезного кризиса власти.

«Ситуация на Украине очень запутанная, и у нас происходит развал государственной управленческой системы — это правда», — подчеркнул политолог Михаил Погребинский.

Ранее украинцы в Сети предсказали реакцию президента Белоруссии Александра Лукашенко на пограничную стену Киева.

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Все новости / Политика / Зеленский лишил себя шансов на второй срок
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