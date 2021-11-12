Зеленский лишил себя шансов на второй срок

Киев, 12 ноября. Соединенные Штаты планируют заменить президента Украины Зеленского на более покладистого кандидата.

Позиции президента Украины Владимира Зеленского внутри страны существенно ослабли на фоне энергетического кризиса. В то же время ожидания Запада бывший комик тоже совершенно не оправдал, так что о какой-то реальной поддержке со стороны Вашингтона или Брюсселя речь давно не идет.

Как считает известный политолог Михаил Погребинский, в ситуации с Украиной для руководства США первостепенное значение имеет выполнение страной строго проамериканского курса. Безусловно, Владимир Зеленский от западных ценностей не отказывается, однако его постоянные претензии в адрес Соединенных Штатов и Евросоюза вынудили Белый дом искать нового, более покладистого, кандидата на пост президента Украины.

«Американцам важно, чтобы курс был правильный, американский. А кто его выполняет — это второе дело. Понятно, что они, по всей видимости, поддерживать Зеленского на второй срок не будут и подыскивают сейчас какую-то новую фигуру», — заявил эксперт в эфире шоу «Соловьёв LIVE».

Федеральное агентство новостей /

По словам Погребинского, внутри самой Незалежной сейчас тоже идет активная консолидация политических и олигархических групп, которые намерены противостоять Зеленскому и его команде. В частности, на данный момент одним из наиболее явных претендентов на пост следующего президента Украины стал бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.

«Действительно, идут попытки собирать и координировать "антизеленские" силы. Верно также и то, что каналы олигарха Ахметова предоставляют эфиры для жесткой критики Зеленского и его политики. И в особенности президента и его команду беспокоит то, что на этих каналах часто появляется Разумков, которого они на дух теперь не выносят. Кажется, у них на днях съезд, и они попытаются там лишить его мандата. Правда, не знаю, как у них получится это сделать», — рассказал политолог.

Эксперт пояснил, что политическая ситуация на Украине становится все более запутанной, в том числе и под влиянием Запада. При этом само государство постепенно разрушается из-за серьезного кризиса власти.

«Ситуация на Украине очень запутанная, и у нас происходит развал государственной управленческой системы — это правда», — подчеркнул политолог Михаил Погребинский.

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