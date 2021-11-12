Юная болельщица получила от Роналду футболку после отборочного матча ЧМ-2022

Дублин, 12 ноября. Капитан португальской футбольной сборной Криштиану Роналду порадовал юную болельщицу памятным подарком после отборочного матча Чемпионата мира 2022 года. Девочка получила от форварда игровую футболку.

Национальная команда Португалии встречалась с ирландской сборной в Дублине 11 ноября. Отборочный матч ЧМ-2022 между командами из группы А прошел без голов и завершился со счетом 0:0.

Однако некоторым любителям футбола игра может запомниться трогательным моментом. После того, как прозвучал финальный свисток, на поле вышла девочка в очках, одетая в футболку ирландской сборной. Юную болельщицу сопровождали стюарды.

Девочка подошла к Роналду, обняла его и заплакала от радости. В ответ капитан национальной команды Португалии снял свою футболку и отдал ее поклоннице.

ТАСС / Peter Morrison

Чтобы порадовать маленькую болельщицу, форварду пришлось отказаться от соблюдения традиции. Нападающий не смог обменяться футболками с игроками сборной Ирландии.

Ранее Криштиану Роналду второй раз подряд признали лучшим игроком месяца клуба «Манчестер Юнайтед». За его кандидатуру проголосовали 57% участников опроса.

Форвард вернулся в «Манчестер» минувшим летом. У него подписан контракт с клубом, действующий до 2023 года, при этом соглашение предусматривает возможность продления еще на год.