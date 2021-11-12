Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 ноября 22:20
22:13
Армия
Читатели Daily Mail высмеяли Блинкена за слова об «угрозе вторжения России на Украину»
22:11
Политика
Макрон обсудит с Путиным миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши
22:11
Технологии
Пользователи Instagram вновь пожаловались на сбои в работе сервиса
22:07
Весь мир
Лавров осудил Францию за обвинения в адрес России по вопросу взаимодействия ЧВК с Мали
22:04
Весь мир
МИД РФ призвал Париж к сотрудничеству в вопросах безопасности Сахаро-Сахельского региона
21:49
Армия
Летчик Попов указал на уникальную надежность российских вертолетов Ми-8/17
21:46
Политика
Лавров: Россия и Франция на переговорах не избегали острых тем
21:35
Весь мир
Зампостпред РФ при ООН назвала обвинения против российских инструкторов в ЦАР безосновательными
21:27
Общество
Одного из основателей «Российской ЛГБТ-сети» Кочеткова включили в реестр СМИ-иноагентов
21:23
Армия
Sohu: один приказ Путина заставил Байдена пожалеть о своих словах на саммите по климату
Все новости

Юная болельщица получила от Роналду футболку после отборочного матча ЧМ-2022
Спорт
Юная болельщица получила от Роналду футболку после отборочного матча ЧМ-2022
instagram.com  /  @cristiano

Дублин, 12 ноября. Капитан португальской футбольной сборной Криштиану Роналду порадовал юную болельщицу памятным подарком после отборочного матча Чемпионата мира 2022 года. Девочка получила от форварда игровую футболку.

Национальная команда Португалии встречалась с ирландской сборной в Дублине 11 ноября. Отборочный матч ЧМ-2022 между командами из группы А прошел без голов и завершился со счетом 0:0.

Однако некоторым любителям футбола игра может запомниться трогательным моментом. После того, как прозвучал финальный свисток, на поле вышла девочка в очках, одетая в футболку ирландской сборной. Юную болельщицу сопровождали стюарды.

Девочка подошла к Роналду, обняла его и заплакала от радости. В ответ капитан национальной команды Португалии снял свою футболку и отдал ее поклоннице.

Юная болельщица получила от Роналду футболку после отборочного матча ЧМ-2022
ТАСС / Peter Morrison

Чтобы порадовать маленькую болельщицу, форварду пришлось отказаться от соблюдения традиции. Нападающий не смог обменяться футболками с игроками сборной Ирландии.

Ранее Криштиану Роналду второй раз подряд признали лучшим игроком месяца клуба «Манчестер Юнайтед». За его кандидатуру проголосовали 57% участников опроса.

Форвард вернулся в «Манчестер» минувшим летом. У него подписан контракт с клубом, действующий до 2023 года, при этом соглашение предусматривает возможность продления еще на год.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Юная болельщица получила от Роналду футболку после отборочного матча ЧМ-2022
футбол роналду спорт
Комментировать