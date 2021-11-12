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Эксперт расшифровал угрозы Лукашенко в адрес Евросоюза
Политика
Эксперт расшифровал угрозы Лукашенко в адрес Евросоюза
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 12 ноября. Член конституционной комиссии Белоруссии Александр Шпаковский объяснил, что стоит за обещанием Лукашенко перекрыть газопровод в Европу.

Ситуация с беженцами на границе Польши обострила конфликт между Брюсселем и Минском. Власти Евросоюза не только пытаются обвинить Белоруссию в разжигании миграционного кризиса в Европе, но и грозят стране новыми, еще более жесткими санкциями.

В частности, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже призвала страны ЕС утвердить расширенный пакет ограничений в отношении Республики Беларусь.

Разумеется, в Минске проигнорировать угрозы европейцев не могли. Президент Александр Лукашенко уже заявил, что страна обязана использовать все возможности, чтобы защитить собственный суверенитет.

«Мы не должны, защищая свой суверенитет и независимость, останавливаться ни перед чем», — подчеркнул белорусский лидер в ходе заседания правительства.

Лукашенко не исключил, что в качестве крайней меры Белоруссия может даже заблокировать газопровод «Ямал — Европа», который идет по ее территории.

Эксперт расшифровал угрозы Лукашенко в адрес Евросоюза
Федеральное агентство новостей / Федеральное агентство новостей / Степан Яцко / pixabay.com

Впрочем, некоторые эксперты поспешили заверить, что в действительности Белоруссия вряд ли станет мешать работе принадлежащего «Газпрому» трубопровода. В частности, член конституционной комиссии Белоруссии, директор аналитического центра «Актуальная концепция» Александр Шпаковский считает, что заявление Лукашенко стало всего лишь реакцией на угрозы Польши и всего Евросоюза.

«Дело в том, что Александр Лукашенко таким образом реагировал на ранее прозвучавшую угрозу со стороны Польши полностью перекрыть границу с Республикой Беларусь. То есть, не допускать грузы с Запада, следующие транзитом в Белоруссию или Россию, и не допускать в Европу грузы, идущие из Китая и РФ», — отмечает аналитик.

При этом эксперт убежден, что президент Белоруссии всего лишь озвучил возможные варианты развития событий, однако вряд ли Минск планирует реализовать их на практике.

«В связи с этим Лукашенко призвал подумать, до какого абсурда можно в итоге дойти. А если Минск перекроет газ, как это будет выглядеть? То есть, это было гипотетическое предположение, а вовсе не руководство к действию», — объяснил Александр Шпаковский в эфире программы «60 минут».

Тем не менее, пока Евросоюз не отказывается от планов усилить санкции в отношении Белоруссии. Однако в любом случае Брюссель может только предполагать, насколько жесткого ответа ему стоит ожидать от Минска.

Ранее стало известно, что белорусское энергетическое предприятие «Белэнерго» прекратило поставки электричества на территорию Украины.

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