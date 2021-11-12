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Nouvelles Plus: оппозиция пытается сорвать общенациональный диалог в ЦАР
Весь мир
Nouvelles Plus: оппозиция пытается сорвать общенациональный диалог в ЦАР
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Банги, 12 ноября. Используя шантаж и манипуляции, оппозиция ЦАР пытается сорвать усилия властей по восстановлению мира и стабильности в стране. Они отказываются от участия в республиканском диалоге, пока не будет уволен глава Национальной ассамблеи Симплис Матье Саранджи, сообщает Nouvelles Plus.

По данным СМИ, раскол возник после того, как парламент запустил процедуру снятия депутатской неприкосновенности с политиков Мартина Зигеле, Анисе-Жоржа Дологеле и Орелиена Симплиса Зингаса за злоупотребления должностными полномочиями.

«В конечном итоге народные избранники приняли решение отменить лишение иммунитета, причем инициатором стал глава Национальной ассамблеи Симплис Матье Саранджи. Тем не менее это не помешало оппозиции объявить об отказе участвовать в общенациональном диалоге, если ее условия не будут выполнены.

Ранее президент Фостен-Арканж Туадера провел встречу с политическими противниками во Дворце возрождения, где последние потребовали прекращения судебного преследования и сложения полномочий Саранджи», — пишет издание.

Nouvelles Plus: оппозиция пытается сорвать общенациональный диалог в ЦАР
Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

По мнению оппозиционных лидеров, это главный шаг, который должно предпринять правительство республики, чтобы подтолкнуть их к повторному участию в диалоге.

«Стоит ли говорить о том, насколько правительству и народу надоели подобные манипуляции? Коалиция демократических противников продолжает попытки дестабилизировать ЦАР, саботируя усилия властей по привнесению мира и стабильности. Они могут только критиковать, но сами ничего не предпринимают для урегулирования кризиса», — заключили аналитики Nouvelles Plus.

Ранее депутаты Центральноафриканской Республики приняли участие в семинаре по повышению эффективности работы парламента. Чиновники подробно изучили темы расширения функций и организации труда народных избранников.

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