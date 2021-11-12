Далич оценил работу Карпина на посту главного тренера сборной России

Загреб, 12 ноября. Главный тренер сборной России Златко Далич оценил работу российского коллеги Валерия Карпина.

Златко Далич считает, что сборная России по футболу стала выглядеть сильнее после назначения главным тренером Валерия Карпина. Слова 55-летнего специалиста приводит пресс-служба Хорватского футбольного союза (HNS).

"Если честно, я ожидал, что Россия где-то оступится. Но этого не произошло, все решится в последней игре. Может, это даже лучше, что мы не гарантировали себе выход на ЧМ. У России новый тренер, который поменял команду и привнес новую энергию", — подчеркнул Далич.