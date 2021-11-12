Агентство «БелаПАН» признано экстремистским формированием в Белоруссии

Минск, 12 ноября. Информационное агентство «БелаПАН» и его сайт были признаны экстремистским формированием на территории Белоруссии. Соответствующая информация появилась на сайте МВД республики.

В тексте документа сказано, что решение о признании информационного ресурса экстремистским формированиям было принято КГБ Белоруссии 1 ноября.

Правоохранители уточнили, что группа людей из числа сотрудников информационного агентства ЗАО «БелаПАН» осуществляет экстремистскую деятельность.

Как стало известно ранее, МВД Белоруссии признало экстремистскими интернет-ресурсы организации анархистов «Прамени». В ведомстве пояснили, что запрет на деятельность касается страниц в соцсетях, сайта, каналов в мессенджере Telegram и видеохостинге Youtube.