Банги, 12 ноября. Общественность ЦАР требует немедленного вывода контингента многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА) за грубое нарушение положений мандата международной организации. Об этом сообщает Le Patriote Dechaine.

«Миротворцы прибыли в Центральноафриканскую Республику для защиты населения от боевиков и стабилизации обстановки в целом. Но за все время нахождения в стране поставленные задачи не были реализованы, что способствовало продлению срока их присутствия и страданий мирных жителей», — отмечают сотрудники СМИ.

При этом, зная об усилиях Правительства ЦАР по урегулированию военного, политического и экономического кризисов, руководство МИНУСКА, как заявляют журналисты, делают все возможное для того, чтобы сохранить угрозу со стороны вооруженных бандформирований.

«ООН закрывает глаза на страдание народа, убийства и грабежи мирных жителей, незаконную добычу и вывоз ископаемых. И только благодаря поддержке российских и руандийских союзников власти сумели затормозить скатывание страны в непроглядную бездну тотальной нищеты, упадничества и хаоса. Поддержка наших международных партнеров привела к тому, что люди осознали, что МИНУСКА не приносит пользы. Очень часто сотрудники миссии становятся причиной смертей и увечий среди населения. Это должно закончится, народ требует», — сообщает издание.

Один из последних случаев, в результате которого погиб гражданский, произошел 1 ноября. В этот день египетский контингент прорвался на территорию президентского дворца и попытался произвести фото- и видеофиксацию территории объекта, что запрещено законом.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Охрана комплекса попыталась задержать миротворцев, однако те, игнорируя приказы остановиться и предъявить документы, направились к выезду из резиденции. По пути их транспорт сбил 15-летнюю девочку, которая скончалась.

«Это не первый случай, когда из-за действий МИНУСКА страдают люди. Кроме того, "голубые каски" поддерживают боевиков, снабжают их оружием и боеприпасами, используют воздушный транспорт для переброски группировок. Все это в очередной раз доказывает — они не защищать нас приехали, а убивать. Это грубое нарушение мандата, поэтому Совет Безопасности ООН должен немедленно свернуть миссию и вывести весь военизированный контингент. Это необходимо нации», — пишут аналитики Le Patriote Dechaine.

Недавно португальские полицейские вскрыли схему незаконной добычи и переправки природных ресурсов ЦАР в Европу. Контрабанду переправляли военно-транспортными самолетами международной организации. Правоохранители провели более ста обысков в Лиссабоне и пообещали наказать виновных.

Федеральное агентство новостей /

«МИНУСКА не нужен мир, их интересует хаос, который позволит скрыть совершаемые преступления. Поэтому еще раз повторю: настало время выгнать их с нашей территории», — заключили авторы статьи.

Ранее председатель Национальной ассамблеи Центральноафриканской Республики Симплис Матье Саранджи заявил, что мандат миссии ООН оказался неэффективным.