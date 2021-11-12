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Общественность ЦАР призвала Совбез ООН вывести миротворцев за нарушение мандата
Весь мир
Общественность ЦАР призвала Совбез ООН вывести миротворцев за нарушение мандата
wikipedia.org  /  Senior Airman JoAnn S. Makinano / Public Domain

Банги, 12 ноября. Общественность ЦАР требует немедленного вывода контингента многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА) за грубое нарушение положений мандата международной организации. Об этом сообщает Le Patriote Dechaine.

«Миротворцы прибыли в Центральноафриканскую Республику для защиты населения от боевиков и стабилизации обстановки в целом. Но за все время нахождения в стране поставленные задачи не были реализованы, что способствовало продлению срока их присутствия и страданий мирных жителей», — отмечают сотрудники СМИ.

При этом, зная об усилиях Правительства ЦАР по урегулированию военного, политического и экономического кризисов, руководство МИНУСКА, как заявляют журналисты, делают все возможное для того, чтобы сохранить угрозу со стороны вооруженных бандформирований.

«ООН закрывает глаза на страдание народа, убийства и грабежи мирных жителей, незаконную добычу и вывоз ископаемых. И только благодаря поддержке российских и руандийских союзников власти сумели затормозить скатывание страны в непроглядную бездну тотальной нищеты, упадничества и хаоса.

Поддержка наших международных партнеров привела к тому, что люди осознали, что МИНУСКА не приносит пользы. Очень часто сотрудники миссии становятся причиной смертей и увечий среди населения. Это должно закончится, народ требует», — сообщает издание.

Один из последних случаев, в результате которого погиб гражданский, произошел 1 ноября. В этот день египетский контингент прорвался на территорию президентского дворца и попытался произвести фото- и видеофиксацию территории объекта, что запрещено законом.

Общественность ЦАР призвала Совбез ООН вывести миротворцев за нарушение мандата
Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Охрана комплекса попыталась задержать миротворцев, однако те, игнорируя приказы остановиться и предъявить документы, направились к выезду из резиденции. По пути их транспорт сбил 15-летнюю девочку, которая скончалась.

«Это не первый случай, когда из-за действий МИНУСКА страдают люди. Кроме того, "голубые каски" поддерживают боевиков, снабжают их оружием и боеприпасами, используют воздушный транспорт для переброски группировок.

Все это в очередной раз доказывает — они не защищать нас приехали, а убивать. Это грубое нарушение мандата, поэтому Совет Безопасности ООН должен немедленно свернуть миссию и вывести весь военизированный контингент. Это необходимо нации», — пишут аналитики Le Patriote Dechaine.

Недавно португальские полицейские вскрыли схему незаконной добычи и переправки природных ресурсов ЦАР в Европу. Контрабанду переправляли военно-транспортными самолетами международной организации. Правоохранители провели более ста обысков в Лиссабоне и пообещали наказать виновных.

Общественность ЦАР призвала Совбез ООН вывести миротворцев за нарушение мандата
Федеральное агентство новостей /

«МИНУСКА не нужен мир, их интересует хаос, который позволит скрыть совершаемые преступления. Поэтому еще раз повторю: настало время выгнать их с нашей территории», — заключили авторы статьи.

Ранее председатель Национальной ассамблеи Центральноафриканской Республики Симплис Матье Саранджи заявил, что мандат миссии ООН оказался неэффективным.

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