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Лидеры США и Китая проведут виртуальный саммит 15 ноября
Политика
Лидеры США и Китая проведут виртуальный саммит 15 ноября
Global Look Press  /  White House / Globallookpress.com

Вашингтон, 12 ноября. Американский президент Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин проведут виртуальный саммит 15 ноября. Информацию об этом подтвердила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, политики во время переговоров в формате видеоконференции обсудят пути совместной работы, где интересы двух стран совпадают.

«В понедельник вечером, 15 ноября, президент Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин проведут виртуальную встречу. В продолжение телефонного разговора, состоявшегося 9 сентября, лидеры двух стран обсудят то, как ответственно подойти к соперничеству между США и КНР, а также определят пути совместной работы там, где наши интересы совпадают», — сказано в заявлении Псаки.

Как стало известно ранее, Джо Байден попытался возразить мнению президента РФ Владимира Путина и Си Цзиньпина о неэффективности демократии. По его словам, главы указанных государств верят в победу автократии.

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Си Цзиньпин сша китай байден псаки
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