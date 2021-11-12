Участники Парижской конференции по Ливии пригрозили санкциями за саботаж выборов

Париж, 12 ноября. Международная конференция по Ливии на уровне правительств и глав государств завершилась во Франции. Участники подписали итоговое соглашение, которое направлено на стабилизацию ситуации в регионе.

Политики рассмотрели ряд важных вопросов, касающихся объединения всех институтов страны, проведения всеобщих выборов и разоружения незаконных бандформированию.

«Напоминаем о формировании Комитета по примирению во главе с временным Президентским советом и призываем все активные стороны придерживаться своих обязательств», — говорится в документе.

Авторы соглашения выступили за своевременное проведение всеобщего плебисцита, запланированного на 24 декабря.

«Высший избирательный комитет должен провести президентские и парламентские выборы в срок и объявить итоговые результаты одновременно», — указывается в документе.

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Участники Парижской конференции согласились в вопросе наказания лиц, которые препятствуют подготовке к избирательному процессу и настаивают на его переносе.

«Любой, кто пытается сорвать выборы и политический переход, будь то ливийцы или иностранные граждане, попадут под санкции Совета безопасности ООН», — говорится в документе.

Главы государств во время Парижской конференции подчеркнули выполнение соглашения о прекращении огня в Ливии в рамках всеобъемлющего плана действий.

العربية: مؤتمر باريس يشدد على تنفيذ إتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا ضمن خطة العمل الشاملة https://t.co/NDtOurg2vP — Anbaa Online (@AnbaaOnline) November 12, 2021

«Мы подтверждаем полное уважение суверенитета, независимости и территориальной целостности… Отвергаем любое иностранное вмешательство в ливийские дела», — говорится в документе.

Федеральное агентство новостей /

Стороны также обратили внимание, что вывод иностранных сил, наемников, боевиков и неправительственных вооруженных группировок должен произойти в соответствии с директивами Совместного военного комитета «5+5», при поддержке МООНПЛ и при безотлагательной координации между Ливией и их родными странами.

«Подчеркиваем необходимость срочных инициатив для содействия властям североафриканского государства по осуществлению разоружения, демобилизации и реинтеграции», — говорится в соглашении.

Главы государств поприветствовали создание в Ливии национального управления по борьбе с терроризмом. По их мнению, с экстремистами необходимо сражаться всеми доступными способами.

البيان الختامي لمؤتمر باريس بشأن ليبيا

- التأكيد على إجراء الانتخابات في موعدها.

- يهدد بفرض عقوبات على من يعرقلون الانتخابات.

- رفض جميع التدخلات الأجنبية في الشؤون الليبية.

- الالتزام بإنجاح العملية السياسية وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.#مؤتمر_باريس #ليبيا #عاجل pic.twitter.com/Ky33BxaemJ — NXTNEWS نكست الإخباريه (@NXT_NewsP) November 12, 2021

В завершение выступления участники международной конференции еще раз заявили о приверженности объединению страны под единым правительством.

«Подчеркиваем необходимость всеобъемлющего и инклюзивного национального примирения на основе принципов правосудия переходного периода и уважения прав человека под руководством ливийских властей», — уточняется в соглашении.

В настоящее время Высшая избирательная комиссия продолжает подготовку к президентским и парламентским выборам, запланированным на 24 декабря. С 8 ноября представители ВИК приступили к регистрации кандидатов.