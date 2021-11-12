Власти Мали попросили Россию помочь с разработкой месторождений полезных ископаемых

Бамако, 12 ноября. Мали запросила помощь у России в геологической разведке и разработке залежей полезных ископаемых, заявил министр иностранных дел африканской республики Абдулай Диоп.

«В горнодобывающем секторе, как мы знаем, Мали обладает значительным потенциалом с точки зрения нефтяных ресурсов, которые еще не разрабатываются, а Россия сегодня является ведущим производителем на мировом уровне. Мы надеемся, что Россия, благодаря своему опыту, экспертным знаниям и технологиям также может помочь в разведке полезных ископаемых», — сообщил Диоп.



Укрепление партнерства между Бамако и Москвой привлекло отечественные компании к африканскому рынку. Так, геологические предприятия могут предложить Мали инновационные решения в сфере добычи и эксплуатации источников не только нефти, но и редкоземельных металлов, таких как уран и рений.



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Ранее Министерство иностранных дел России опубликовало коммюнике, в котором в очередной раз напомнило мировой общественности о праве Мали самостоятельно выбирать партнеров и способы защиты государственности, мирного населения и территориальной целостности: