Бамако, 12 ноября. Мали запросила помощь у России в геологической разведке и разработке залежей полезных ископаемых, заявил министр иностранных дел африканской республики Абдулай Диоп.
«В горнодобывающем секторе, как мы знаем, Мали обладает значительным потенциалом с точки зрения нефтяных ресурсов, которые еще не разрабатываются, а Россия сегодня является ведущим производителем на мировом уровне. Мы надеемся, что Россия, благодаря своему опыту, экспертным знаниям и технологиям также может помочь в разведке полезных ископаемых», — сообщил Диоп.
Укрепление партнерства между Бамако и Москвой привлекло отечественные компании к африканскому рынку. Так, геологические предприятия могут предложить Мали инновационные решения в сфере добычи и эксплуатации источников не только нефти, но и редкоземельных металлов, таких как уран и рений.
Ранее Министерство иностранных дел России опубликовало коммюнике, в котором в очередной раз напомнило мировой общественности о праве Мали самостоятельно выбирать партнеров и способы защиты государственности, мирного населения и территориальной целостности:
«Было, в частности, затронуто положение в Мали, в том числе под углом оказания международного содействия в деле стабилизации и борьбы с терроризмом. С российской стороны было указано на право государств самим определять партнеров, которых они намерены привлекать к выполнению этих задач».