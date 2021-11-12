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Сборная России поблагодарила рэпера Oxxxymiron за выпуск микстейпа после матча

  /   Обновлено: 12 ноября 2021 20:36
Спорт
Сборная России поблагодарила рэпера Oxxxymiron за выпуск микстейпа после матча
oxxxymiron.com  /  OXXXYMIRON

Санкт-Петербург, 12 ноября. Мирон Федоров, известный как рэпер Oxxxmiron, привлек внимание поклонников выпуском нового микстейпа «Смутное время». Сборная России поблагодарила исполнителя, что релиз состоялся уже после победы над Кипром.

Сборная России в официальном микроблоге в Twitter опубликовала пост, посвященный новому микстейпу Oxxxymiron. Игроки увидели в публикации сборника из 36 треков магию чисел — шесть голов в ворота соперников и шесть лет с момента выпуска альбома у рэпера. Россияне просили исполнителя не выпускать новинки до матча отборочного этапа чемпионата мира 2022 над Кипром и остались благодарны, что он прислушался.

Сборная России поблагодарила рэпера Oxxxymiron за выпуск микстейпа после матча
Prt Scr twitter.com / @TeamRussia

Сборная России одержала разгромную победу над соперниками из Кипра 11 ноября. Матч закончился со счетом 6:0 в пользу национальной команды.

Рэпер Oxxxymiron эффектно заявил о возвращении в музыкальную индустрию треком-исповедью, в котором рассказал о страдании последних лет. Его экс-возлюбленная Вера Маркович отреагировала на публикацию и обвинила в абьюзе. Федоров публично извинился перед ней в Сети.

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сборная россии oxxxymiron микстейп
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