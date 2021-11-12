В США за месяц уволились рекордные 4,4 миллиона американцев

Вашингтон, 12 ноября. В США за сентябрь уволилось рекордное количество американцев – 4,4 млн человек. Об этом сообщило министерство труда.

4.4 million Americans quit their jobs in September as the worker shortage crisis continues, data from the Bureau of Labor Statistics showshttps://t.co/zlqvErIxYH — CNN Breaking News (@cnnbrk) November 12, 2021

По данным ведомства американцы увольняются рекордными темпами уже второй месяц подряд. При этом за сентябрь было открыто 10,4 млн вакансий по сравнению с 10,6 млн в августе.

В докладе старшего экономиста США в Capital Economics Майкла Пирса говорится, что такие массовые уходы свидетельствуют о «растущей уверенности работников в обеспечении более высокооплачиваемой работы в других местах». Многие сотрудники увольняются, чтобы найти работу с более гибким графиком или которую можно выполнять удаленно.

Также свою роль в этом процессе играет пандемия COVID-19. Многие работники покидают сферы, связанные со взаимодействием с большим количеством людей — розничную торговлю или ресторанный бизнес.

«Проблемы на кадровом рынке из-за COVID-19 кажутся значительными и сохранятся в среднесрочной перспективе, поскольку некоторым людям может потребоваться время, чтобы чувствовать себя комфортно, возвращаясь на работу», — отметили аналитики Goldman Sachs.

В августе количество американцев, которые уволились с работы, составило 4,3 миллиона человек, что является максимумом, зарегистрированным с декабря 2000 года.