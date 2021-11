В США за месяц уволились рекордные 4,4 миллиона американцев

Вашингтон, 12 ноября. В США за сентябрь уволилось рекордное количество американцев – 4,4 млн человек. Об этом сообщило министерство труда.

4.4 million Americans quit their jobs in September as the worker shortage crisis continues, data from the Bureau of Labor Statistics showshttps://t.co/zlqvErIxYH