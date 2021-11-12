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В ЕАО туристы-спелеологи спасли застрявшего в пещерах Биракана барсука
Общество
В ЕАО туристы-спелеологи спасли застрявшего в пещерах Биракана барсука
pixabay.com

Биробиджан, 12 ноября. Туристы-спелеологи из Амурской области стали спасителями для барсука, который занесен в Красную книгу России. Животное провалилось на глубину 30 метров в одной из пещер Биракана в ЕАО.

Барсука спелеологи заметили во время спуска в одну из пещер. Напуганный зверь находился на глубине более 30 метров и имел все шансы остаться там до конца своих дней. Однако туристы не дали ему умереть.

«Пришлось потратить полдня на обсуждения, как спасти животное, и еще полдня — чтобы его вытащить оттуда», — рассказывал руководитель туристического центра «Горизонт-Экстрим» Владимир Гуторов.

Решением стала рогатка, которую «спасатели» смастерили из палок. Подобравшись поближе к барсуку, спелеологи зажали животное в тиски сооружения, перевязали веревками и, как на лифте, подняли наверх, после чего отпустили в лес.

По словам туристов, в этих пещерах нередко можно встретить кости животных, однако этому дикому зверю повезло, поскольку ему удалось вернуться в лес без ущерба здоровью.

Сова едва не погибла, застряв лапой на вершине фонарного столба в Екатеринбурге. На помощь хищной птице пришли местные зооспасатели.

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барсук добро хорошие новости россии спасение животного
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