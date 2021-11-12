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Восьмая часть «Елок» выйдет за день до Нового года

  /   Обновлено: 12 ноября 2021 20:31
Общество
Восьмая часть «Елок» выйдет за день до Нового года
Кадр из фильма «Елки 2»

Москва, 12 ноября. Восьмую часть франшизы «Елки», фильмы которой традиционно выходят под Новый год, покажут 30 декабря. Премьера состоится одновременно в кинотеатрах и в Сети.

«Елки-8» будут состоять из нескольких новелл, снятых в разных городах России, как это было с предыдущими частями. В новой ленте появятся и постоянные персонажи новогодней саги — Боря и Женя, которых играют Иван Ургант и Сергей Светлаков, сообщила пресс-служба онлайн-кинотеатра IVI. Подробности сюжета пока держатся в секрете.

«Юмор в новых «Елках» станет более дерзким, но это по-прежнему кино, которое создаст праздничное настроение под Новый год для всей семьи», — раскрыл некоторые детали Светлаков.

Действие новелл будет происходить в Перми, Тюмени, Уфе, Саранске и других городах. Среди многочисленных актеров зрители увидят в восьмых «Елках» Никиту Ефремова, Дарью Мороз, Анну Чиповскую, Стаса Старовойтова и Евгению Кулик.

Режиссером новой части новогодней франшизы выступил звезда «Реальных пацанов» Антон Богданов. Он пообещал, что зрителей ждут новые герои и множество сюрпризов.

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