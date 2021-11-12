Восьмая часть «Елок» выйдет за день до Нового года

Москва, 12 ноября. Восьмую часть франшизы «Елки», фильмы которой традиционно выходят под Новый год, покажут 30 декабря. Премьера состоится одновременно в кинотеатрах и в Сети.

«Елки-8» будут состоять из нескольких новелл, снятых в разных городах России, как это было с предыдущими частями. В новой ленте появятся и постоянные персонажи новогодней саги — Боря и Женя, которых играют Иван Ургант и Сергей Светлаков, сообщила пресс-служба онлайн-кинотеатра IVI. Подробности сюжета пока держатся в секрете.

«Юмор в новых «Елках» станет более дерзким, но это по-прежнему кино, которое создаст праздничное настроение под Новый год для всей семьи», — раскрыл некоторые детали Светлаков.

Действие новелл будет происходить в Перми, Тюмени, Уфе, Саранске и других городах. Среди многочисленных актеров зрители увидят в восьмых «Елках» Никиту Ефремова, Дарью Мороз, Анну Чиповскую, Стаса Старовойтова и Евгению Кулик.

Режиссером новой части новогодней франшизы выступил звезда «Реальных пацанов» Антон Богданов. Он пообещал, что зрителей ждут новые герои и множество сюрпризов.