Юрист Соловьев описал три самых распространенных схемы кредитного мошенничества

Коронавирус приумножил виды мошенничества. Теперь преступники не только обманывают людей, но и банковские системы: они берут кредиты на других людей, а после похищают деньги.

В беседе с ФАН заслуженный юрист Иван Соловьев перечислил самые распространенные виды кредитного мошенничества.

«Первый — самый распространенный. Мошенник звонит жертве по телефону и сообщает, что некие злоумышленники пытаются оформить кредит на ее имя и надо срочно отменить заявку. Чтобы оперативно перехватить деньги перед их уводом в другой банк, нужно оформить кредит на ту же сумму, после чего перевести его на специальные страховые счета. Напуганная жертва оформляет кредит, под руководством мошенников обналичивает его и переводит на указанные преступниками счета. При этом жертва делает это не одномоментно», — рассказал собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей /

Жертва идет в банк, оформляет кредит, затем переводит деньги. На это уходит день или два, и все это время жертва на связи с мошенниками, которые и руководят ее действиями. Были случаи, когда сотрудники безопасности банка прямо указывали потерпевшим, что в отношении них в настоящее время осуществляются мошеннические действия, но переубедить их было невозможно.

«Второй связан с желанием получить подарок от “хорошего” человека. Женщина средних лет в социальных сетях познакомилась с галантным мужчиной, некоторое время они весьма успешно флиртовали в онлайн-режиме. Но совсем скоро ухажер сообщил, что в честь получения выгодного контракта по работе решил сделать женщине подарок через курьерскую службу. Через несколько дней женщине на мобильный телефон пришло смс, в котором указывалось, что на ее имя из-за рубежа пришла посылка, стоимость пересылки которой необходимо оплатить переводом на карту», — объяснил Соловьев.

В следующем письме сообщается, что коробочку, пришедшую на ее имя, просканировали на таможне и обнаружили там денежные средства, которыми поклонник решил с ней поделиться, однако деньги необходимо задекларировать. Но и эту услугу можно получить за вполне разумную плату, которую также легко можно перевести на ранее указанную карту.

«В итоге, следуя указаниям мошенников, потерпевшая осуществила 13 денежных переводов на общую сумму более 3 млн 800 тысяч рублей, большую часть из которых она оформила в кредит», — рассказал юрист.

ФБА «Экономика сегодня» /

Третий пример связан с азартом и желанием получить приз. Достаточно искушенному в финансовых вопросах молодому человеку поступает телефонный звонок с неизвестного номера. Звонивший представляется сотрудником инвестиционной компании и сообщает, что на счет потерпевшего поступил выигрыш в размере миллиона рублей.

«Но, чтобы его получить, необходимо купить облигации в одном из банков. А сделать это совсем просто — перевести сумму в размере 900 тысяч рублей на два продиктованных неизвестным человеком счета. Что молодой человек и сделал, оформив кредит в обслуживающем его банке. Конечно, ни выигрыша, ни денег за облигации жертва не получила, а в полиции молодой человек объяснил, что поверил мошенникам лишь потому, что действительно имел аккаунт на сайте, от лица которого представился мошенник», — поделился эксперт.

Ранее стало известно, что жительница подмосковной Балашихи стала очередной жертвой телефонных мошенников. Как сообщили в правоохранительных органах, неизвестные обманом заставили женщину взять кредиты на сумму в 12 миллионов рублей.