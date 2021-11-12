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Вопросы эко-просвещения обсудили в Общественной палате Российской Федерации

  /   Обновлено: 12 ноября 2021 21:55
Общество

Эколого-просветительский центр «Заповедники» совместно с благотворительным просветительским фондом «Заповедное посольство» с 2000 года развивает программу «Всероссийское движение друзей заповедных островов». Она решает одну из важных задач в сфере защиты природы — формирование общественной поддержки особо охраняемых природных территорий России.

«Мы очень рады, что именно работа центра «Заповедники» с начала 2000-х и развитие этого движения, подтолкнуло, создало возможность для развития волонтерства на охраняемых территориях. Начиналось оно как молодежное, теперь уже все возраста участвуют в этом движении, работают как волонтеры, и оно уже стало государственной задачей», — сказала президент благотворительного фонда «Заповедное посольство» Наталья Данилина.

В заседании приняли участие члены комиссии Общественной палаты РФ по экологии и охране окружающей среды, лидеры российских природоохранных организаций, представители власти и экологи. Они обсудили вовлечение молодежи в заповедное волонтерство, а также эффективные формы и методы эко-просвещения.

«Невозможно сохранить природу без вовлечения местных жителей, без поддержки местных жителей. А для того, чтобы они становились друзьями, сторонниками, нужно очень много им рассказывать, вместе с ними делать какие-то добрые дела. Конечно же, задачей нашей в первую очередь является просвещение, мы говорим о том, что заповедные территории — это и природное культурное наследие, и традиции, и возможность вместе развивать регион», — отметила председатель движения «Друзья заповедных островов» Елена Книжникова.

Заместитель директора Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды Алексей Яковлев заявил о необходимости развития в России экологического туризма

«Экологический туризм, на наш взгляд, если он правильно организован, — это и есть лучшая форма экологического просвещения. Когда человек мотивированный приезжает, влюбляется в территорию, и при этом видит, что ее охраняют, знакомится с теми людьми, которые работают на этих территориях и занимаются природоохранной деятельностью. Если инфраструктура правильно вписана в природу и не вредит ей, то, конечно, такой туризм — форма экологического просвещения», — заявил Яковлев.

В ходе круглого стола подвели итоги конкурса «Заповедные острова России — 2021», а также наградили наиболее активных участников.

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