Академик Ямбург заявил об отсутствии негативного влияния дистанта на школьников

Москва, 12 ноября. Дистанционное обучение не сказывается на учащихся негативно и не нужно верить фейковым новостям, утверждающим обратное. С таким мнением выступил заслуженный учитель РФ Евгений Ямбург.

Школьники и студенты переведены на дистант в связи с пандемией коронавируса. Эта мера необходима, чтобы уменьшить риск заражения. И самое главное, она не только не ухудшила результаты школьников, но, как считает Ямбург, даже улучшила, передает «Общественная Служба Новостей».

«Что самое главное — результаты ЕГЭ за прошлый год оказались не хуже, а лучше, чем в предыдущие годы. Как только они стали работать в чате с учителем, они с троек подтянулись до четверок, а за ЕГЭ получили пятерки», — заявил заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук, академик РАО Евгений Ямбург.

Ранее психолог объяснял, как адаптироваться к дистанционному обучению. По словам Середенко, главное — не перегружаться физически и психологически.