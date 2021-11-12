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Академик Ямбург заявил об отсутствии негативного влияния дистанта на школьников
Общество
Академик Ямбург заявил об отсутствии негативного влияния дистанта на школьников
pxfuel.com

Москва, 12 ноября. Дистанционное обучение не сказывается на учащихся негативно и не нужно верить фейковым новостям, утверждающим обратное. С таким мнением выступил заслуженный учитель РФ Евгений Ямбург.

Школьники и студенты переведены на дистант в связи с пандемией коронавируса. Эта мера необходима, чтобы уменьшить риск заражения. И самое главное, она не только не ухудшила результаты школьников, но, как считает Ямбург, даже улучшила, передает «Общественная Служба Новостей».

«Что самое главное — результаты ЕГЭ за прошлый год оказались не хуже, а лучше, чем в предыдущие годы. Как только они стали работать в чате с учителем, они с троек подтянулись до четверок, а за ЕГЭ получили пятерки», — заявил заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук, академик РАО Евгений Ямбург.

Ранее психолог объяснял, как адаптироваться к дистанционному обучению. По словам Середенко, главное — не перегружаться физически и психологически.

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школа егэ дистант
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