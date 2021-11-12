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Песков привился от коронавируса однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт»
Общество
Песков привился от коронавируса однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт»
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Москва, 12 ноября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что привился от COVID-19 однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт», несмотря на высокие титры антител к коронавирусу.

Представитель Кремля признался, что после прививки у него поднялась температура. По его словам, она продержалась один день. Решение привиться он принял после рекомендаций ВОЗ и Минздрава вакцинироваться даже переболевшим.

«Антител было очень много. ВОЗ и наш Минздрав рекомендуют вакцинироваться, не взирая на антитела», — заявил Песков.

Коронавирусом пресс-секретарь Владимира Путина заболел в мае 2020 года. После подтверждения COVID-19 он был госпитализирован.

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