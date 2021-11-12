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Минэнерго РФ назвало причины подорожания зимнего дизеля
Экономика
Минэнерго РФ назвало причины подорожания зимнего дизеля
pixabay.com  /  CC0 Public Domain

Москва, 12 ноября. Рост биржевых цен на зимнее дизельное топливо связан с высоким спросом трейдеров, а также дорогой нефтью и нефтепродуктами на мировом рынке. Такое заявление озвучили в Минэнерго РФ, передает РИА Новости.

Стоимость зимнего дизеля на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже обновила рекордное значение, превысив 61 тыс. рублей за тонну. Летнее и межсезонное топливо также обновляет ценовые максимумы.

«Складывающаяся динамика оптовых биржевых цен связана с растущим ажиотажем со стороны топливных трейдеров, стремящихся заполнить свои нефтебазы в ожидании роста спроса… Стоит учитывать, что на текущую ценовую динамику на бирже также влияют сохраняющиеся на высоком уровне мировые цены на нефть и нефтепродукты», — объяснили в ведомстве.

Вместе с тем нынешний спрос со стороны конечных потребителей (преимущественно, водителей) целиком удовлетворяется, не вызывая рисков недопоставок, отметили в министерстве.

Розничные цены на бензин в 2021 году будут только расти. Такой прогноз представила руководитель проектов исследовательской группы «Петромаркет» Анна Лишневецкая.

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нефть минэнерго рост цен дизельное топливо трейдеры
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