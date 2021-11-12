Суд дал разрешение на рассмотрение иска директора канала «Санкт-Петербург» к Twitter в России

Санкт-Петербург, 12 ноября. Московский городской суд дал разрешение на рассмотрение в России иска директора телеканала «Санкт-Петербург» Александра Малькевича к американской компании Twitter. Об этом сообщила юридическая служба компании «Конкорд».

Год назад Малькевич обратился в Лефортовский суд и потребовал от заграничной соцсети прекратить нарушать его права. Twitter без объяснения причин удалил аккаунт журналиста, который не нарушал никаких условий соглашения.

Тогда суд вернул иск, указав, что его невозможно рассмотреть на территории России. Однако директор канала «Санкт-Петербург» подал апелляцию, пояснив, что российские суды могут рассматривать иски к иностранным компаниям с требованиями защитить персональные данные граждан. На заседании, которое прошло на текущей неделе, Мосгорсуд встал на сторону Малькевича.

«Таким образом, текущее заседание носило знаковый характер, поскольку в нем было установлено, что российские граждане имеют право на рассмотрение споров с такими IT-гигантами, как Twitter, в судах на территории РФ», — подчеркнула юридическая служба «Конкорда».

На момент подачи иска Малькевич занимал пост главы Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ). Свое решение об апелляции журналист объяснил желанием проверить, как работают российские законы, а также доказать, что они могут функционировать.

Личность Александра Малькевича долгое время связывали с именем петербургского бизнесмена Евгения Пригожина. До прихода на пост главы ФЗНЦ журналист был руководителем одного из СМИ, являющегося частью «фабрики медиа».

Нынешний директор телеканала «Санкт-Петербург» принимал активное участие в освобождении социолога Максима Шугалея из ливийского плена. После возвращения на родину ученый возглавил ФЗНЦ вместо Малькевича.