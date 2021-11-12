Кристина Асмус рассказала о травле с самого детства

Москва, 12 ноября. Бывшая жена Гарика Харламова Кристина Асмус рассказала, что подвергалась критике и травле с самого детства, но до сих пор с этим не смирилась. Она не понимает, почему часть людей намеренно хочет причинить боль незнакомцам.

Асмус опубликовала пост про травлю в День борьбы с кибербуллингом. Актриса рассказала, что с самого детства терпит насмешки близких и посторонних людей. Ее травили в семье и школе. Спустя годы после выхода фильма «Текст» с ее участием она снова подверглась нападкам хейтеров в Сети.

«Потом развод, про который ни один человек не знает ничего! Я вообще не даю интервью, а писать что-то хочется и единственный выход, который находят СМИ — распространение лживой информации. А люди верят и потом идут ко мне на страницу и самым жестоким образом оскорбляют», — написала Асмус в Instagram.

Актриса напомнила подписчикам, что кибербуллинг, это один из видов насилия, с которым нужно бороться. Из-за травли она также периодически испытывает негативные эмоции, но старается находить их причины и устранять.

С бывшим мужем Гариком Харламовым артистка сохранила теплые отношения и продолжает общаться ради общей дочери Анастасии. В начале ноября девочка попала в больницу из-за кишечной палочки. Звездная мать бросила все дела и уделяла внимание ребенку.