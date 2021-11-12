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Боевые действия в йеменском Марибе могут навредить 450 тысячам беженцев
Весь мир
Боевые действия в йеменском Марибе могут навредить 450 тысячам беженцев
Global Look Press  /  Abdulnasser Alseddik / ZUMAPRESS.com

Сана, 12 ноября. Организация Объединенных Наций призвала йеменских повстанцев-хуситов прекратить наступление на город Мариб, так как продолжение боевых действий там может вновь оставить более 450 тысяч перемещенных лиц без крова.

По словам представителя ООН Стефана Дюжаррика, 35 тысяч человек уже бежали из этого района, а по мере продвижения сил «Ансар Аллах» будет расти и число пострадавших среди гражданского населения. Дипломат выразил опасения, что ситуация может резко ухудшиться в случае начала городских боев.

 

По данным Международного комитета Красного Креста, в провинции Мариб находится около двух миллионов перемещенных лиц. Они бежали сюда от войны из других районов страны, поскольку прежде ситуация здесь была относительно спокойной. Однако в феврале повстанцы начали широкомасштабное наступление в данном регионе, который является стратегически важным для противоборствующих сторон как транспортный узел и источник нефти и газа.

Несмотря на активную поддержку правительственных войск Йемена со стороны Саудовской Аравии, повстанцы постепенно продвигаются вперед и уже находятся вблизи административного центра провинции. Однако все это сказывается на положении мирного населения, попавшего в ловушку: многие местные жители не имеют ни пищи, ни доступа к медицинской помощи, а гуманитарные миссии не могут попасть в эти районы из-за непрекращающихся обстрелов.

ООН и другие международные организации постоянно призывают стороны конфликта к приостановке боевых действий и началу мирных переговоров, однако дипломатические усилия успехов пока не принесли.

 

Ранее в республике побывал специальный посланник ООН Ханс Грундберг, который посетил некоторые города для встреч с муниципальными властями. Этот визит негативно восприняло руководство повстанцев, которое обвинило дипломата в попытках «мотивировать» проправительственные силы.

Примечательно, что через несколько часов хуситы нанесли удар баллистическими ракетами по саудовским складам в районе города Моха на юге Йемена, где в этот момент находился посланник. Не исключено, что такая реакция была вызвана недавними действиями ООН, которая возложила на троих лидеров мятежников ответственность за гуманитарную катастрофу в Марибе и ввела против них санкции.

Сейчас в этой провинции продолжаются тяжелые бои к югу и юго-востоку от административного центра. Йеменской армии и саудовским подразделениям при поддержке авиации пока удается отражать наступления повстанцев, используя более выгодное расположение позиций — продвигаться хуситам мешает горный район, занятый лояльными правительству силами.

Тем не менее, если город и провинция перейдут в руки мятежников, это станет одним из их крупнейших успехов за все время войны.

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