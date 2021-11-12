Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 ноября 20:49
20:49
Происшествия
СК подозревает в убийстве девушки с ребенком под Оренбургом бывшего друга матери
20:47
Общество
Крымские школьники борются за победу в конкурсе «Большая перемена» в «Артеке»
20:47
Происшествия
Суд приговорил к тюрьме двух граждан Литвы за шпионаж в пользу России
20:47
Политика
Политэксперт Мошкин оценил «недонормандскую» встречу глав МИД в Брюсселе
20:44
Общество
Политолог Мезюхо рассказал, как Крым расплачивается за уход от украинского национализма
20:44
Весь мир
Власти Мали попросили Россию помочь с разработкой месторождений полезных ископаемых
20:43
Общество
В Крыму ответили на ложь Украины об ухудшении качества воды и обмелении местных водохранилищ
20:43
Весь мир
Общественность ЦАР призвала Совбез ООН вывести миротворцев за нарушение мандата
20:43
Спорт
Далич оценил работу Карпина на посту главного тренера сборной России
20:43
Политика
Политолог Родионов: Польше нужна роль жертвы, чтобы шантажировать Брюссель
Все новости

Власти ЮАР опубликовали посмертное послание к нации экс-президента Виллема де Клерка
Весь мир
Власти ЮАР опубликовали посмертное послание к нации экс-президента Виллема де Клерка
Global Look Press  /  Artur Widak/ZUMAPRESS.com

Претория, 12 ноября. Власти ЮАР опубликовали в Сети последнее послание к нации экс-президента Фредерика Виллема де Клерка, в котором бывший глава государства попросил у южноафриканцев прощения за «боль, обиду, оскорбление и ущерб», причиненные режимом апартеида.

Реакция в социальных сетях и комментариях под видеороликом оказалась диаметрально противоположными: одни пользователи приняли извинения, другие наоборот — утверждают, что он является частью колониальной политики Запада и обвиняют в создании неравенства в стране.

В июне стало известно, что у де Клерка диагностирован рак, после чего экс-президент получал иммунотерапию, однако лечение не принесло результата. Он умер в собственном доме в Кейптауне в возрасте 85 лет.

Бывший лидер ЮАР известен тем, что в 1990 году освободил из тюрьмы политического деятеля Нельсона Манделу, а также дал возможность свободно действовать партии «Африканский национальный конгресс». Через четыре года во время многопартийных выборов АНК одержала победу.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Власти ЮАР опубликовали посмертное послание к нации экс-президента Виллема де Клерка
африка юар послание экс-президент
Комментировать