Власти ЮАР опубликовали посмертное послание к нации экс-президента Виллема де Клерка

Претория, 12 ноября. Власти ЮАР опубликовали в Сети последнее послание к нации экс-президента Фредерика Виллема де Клерка, в котором бывший глава государства попросил у южноафриканцев прощения за «боль, обиду, оскорбление и ущерб», причиненные режимом апартеида.

Реакция в социальных сетях и комментариях под видеороликом оказалась диаметрально противоположными: одни пользователи приняли извинения, другие наоборот — утверждают, что он является частью колониальной политики Запада и обвиняют в создании неравенства в стране.

В июне стало известно, что у де Клерка диагностирован рак, после чего экс-президент получал иммунотерапию, однако лечение не принесло результата. Он умер в собственном доме в Кейптауне в возрасте 85 лет.

Бывший лидер ЮАР известен тем, что в 1990 году освободил из тюрьмы политического деятеля Нельсона Манделу, а также дал возможность свободно действовать партии «Африканский национальный конгресс». Через четыре года во время многопартийных выборов АНК одержала победу.