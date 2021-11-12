Гонорар Лепса за новогодние корпоративы превысил стоимость выступления Пугачевой

Москва, 12 ноября. Концертное агентство ProStars раскрыло размеры гонораров российских звезд на новогодние корпоративы в декабре 2021 года. Знаменитости могут заработать миллионы рублей за 45-60 минут выступления.

Знаменитости проводят на корпоративах не более двух часов. В этот временной отрезок закладывается подготовка к выходу на сцену, само выступление и проводы артиста. Еще пару лет назад звезды могли хорошо заработать в декабре. В этом году из-за пандемии коронавируса ситуация сильно изменилась. Концерты подтверждают практически в последний момент, а гонорары уменьшают в несколько раз.

Несмотря на трудности, в шоу-бизнесе остаются еденицы, которые в трудное для все страны время могут заработать миллионы рублей. Самым дорогостоящим на сегодняшний день считается Григорий Лепс. Он готов появиться на частной вечеринке за 12 миллионов рублей. Алла Пугачева решила брать чуть меньше — ее заработок составит от 8 до 10 миллионов рублей, пишет NEWS.ru.

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Скандально известный рэпер Моргенштерн, которого уже штрафовали за пропаганду наркотиков в треках, согласен выступить за 7 миллионов рублей. Более гуманные ценники установили Дима Билан и Нюша. Они готовы пожертвовать собственным праздником за 2,5 или 3 миллиона рублей.

Певица Валерия в прошлом году тоже могла хорошо заработать в новогоднюю ночь, но отказалась от выступления. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин объяснил, почему его жена вернула деньги заказчику.