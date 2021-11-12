Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 ноября 20:49
20:49
Происшествия
СК подозревает в убийстве девушки с ребенком под Оренбургом бывшего друга матери
20:47
Общество
Крымские школьники борются за победу в конкурсе «Большая перемена» в «Артеке»
20:47
Происшествия
Суд приговорил к тюрьме двух граждан Литвы за шпионаж в пользу России
20:47
Политика
Политэксперт Мошкин оценил «недонормандскую» встречу глав МИД в Брюсселе
20:44
Общество
Политолог Мезюхо рассказал, как Крым расплачивается за уход от украинского национализма
20:44
Весь мир
Власти Мали попросили Россию помочь с разработкой месторождений полезных ископаемых
20:43
Общество
В Крыму ответили на ложь Украины об ухудшении качества воды и обмелении местных водохранилищ
20:43
Весь мир
Общественность ЦАР призвала Совбез ООН вывести миротворцев за нарушение мандата
20:43
Спорт
Далич оценил работу Карпина на посту главного тренера сборной России
20:43
Политика
Политолог Родионов: Польше нужна роль жертвы, чтобы шантажировать Брюссель
Все новости

Сотрудник госбезопасности Кубы рассказал об участии США в подготовке протестов в стране
Весь мир
Сотрудник госбезопасности Кубы рассказал об участии США в подготовке протестов в стране
Global Look Press  /  Radoslaw Czajkowski / dpa

Гавана, 12 ноября. Сотрудник госбезопасности Кубы Карлос Леонардо Васкес Гонсалес рассказал об участии США в подготовке протестов в стране. Правоохранитель на несколько месяцев внедрился в ряды оппозиции. Об этом он поделился в интервью RT en Espanol.

По словам кубинского агента, одна из целей, которую преследует оппозиция, — дать искаженное представление о происходящим через социальные сети и мобилизовать как можно больше населения и в первую очередь молодежи.

«Это не что иное, как порождение эволюционного процесса, которым управляют извне, чтобы добиться на Кубе хаоса и беспорядка среди гражданского населения», — поделился он.

Также Гонсалес рассказал о курсах, которые проводились за пределами страны для членов оппозиции. Один из семинаров назывался «Перемены для Кубы — роль революционных вооруженных сил в переходный период». Там обсуждались стратегии, как можно ослабить действующую власть. Семинары проводили два генерала. Один из них был из Чили, а второй — из Испании, а организовало мероприятие США.

«Это новая форма борьбы врага за достижение своей цели на протяжении стольких лет. Другими словами, это мягкий удар», — добавил агент.

В конце октября Куба обвинила США в попытках подорвать ситуацию на острове. Представитель Компартии Кубы Рохелио Поланко обвинил власти США в поддержке оппозиции в стране. По его мнению, американское руководство ведет неконвенциональную войну.

Сотрудник госбезопасности Кубы рассказал об участии США в подготовке протестов в стране
Федеральное агентство новостей /

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Сотрудник госбезопасности Кубы рассказал об участии США в подготовке протестов в стране
сша протесты куба
Комментировать