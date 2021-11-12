Сотрудник госбезопасности Кубы рассказал об участии США в подготовке протестов в стране

Гавана, 12 ноября. Сотрудник госбезопасности Кубы Карлос Леонардо Васкес Гонсалес рассказал об участии США в подготовке протестов в стране. Правоохранитель на несколько месяцев внедрился в ряды оппозиции. Об этом он поделился в интервью RT en Espanol.

RussiaToday | Agente secreto cubano que se infiltró en círculos opositores revela las técnicas de EE.UU. para formar grupos y fomentar protestas contra el Gobierno https://t.co/c0SNM7asQ0 pic.twitter.com/54cgCX20lz — Portal Diario (@PortalDiarioAR) November 11, 2021

По словам кубинского агента, одна из целей, которую преследует оппозиция, — дать искаженное представление о происходящим через социальные сети и мобилизовать как можно больше населения и в первую очередь молодежи.

«Это не что иное, как порождение эволюционного процесса, которым управляют извне, чтобы добиться на Кубе хаоса и беспорядка среди гражданского населения», — поделился он.

Также Гонсалес рассказал о курсах, которые проводились за пределами страны для членов оппозиции. Один из семинаров назывался «Перемены для Кубы — роль революционных вооруженных сил в переходный период». Там обсуждались стратегии, как можно ослабить действующую власть. Семинары проводили два генерала. Один из них был из Чили, а второй — из Испании, а организовало мероприятие США.

«Это новая форма борьбы врага за достижение своей цели на протяжении стольких лет. Другими словами, это мягкий удар», — добавил агент.

В конце октября Куба обвинила США в попытках подорвать ситуацию на острове. Представитель Компартии Кубы Рохелио Поланко обвинил власти США в поддержке оппозиции в стране. По его мнению, американское руководство ведет неконвенциональную войну.