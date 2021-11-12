Голикова рассказала о полномочиях главных санитарных врачей в регионах России

Москва, 12 ноября. Вице-премьер России Татьяна Голикова высказалась о полномочиях главных санитарных врачей в регионах страны на фоне пандемии коронавируса.

По словам представителя правительства, в последние дни в России фиксируются высокие показатели заболеваемости. Это также касается статистики по смертности от COVID-19.

«В соответствии с законодательством Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии главные санитарные врачи регионов и санитарный врач России имеют особые полномочия в период распространения эпидемии или пандемии. В соответствии с новым законопроектом главные санитарные врачи регионов наделяются еще одним полномочием: они представляют информацию о ситуации губернатору соответствующего региона и также рекомендации по реагированию на ситуацию», — сказала Голикова.

В случае, когда губернатор региона не согласен с их предложениями, то должен представить заключение, объяснив свою позицию. В такой ситуации решение принимает главный санитарный врач России, подытожила вице-премьер.

Ранее в Минтрансе РФ рассказали нюансы использования QR-кодов пассажирами. Речь идет о законопроекте, который поступил на рассмотрение депутатов нижней палаты парламента. Проект касается перевозок между городами и международных перелетов.