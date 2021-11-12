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Адвокат Алешкин объяснил, почему экс-глава УСП Петербурга Барабанщиков не арестован

  /   Обновлено: 12 ноября 2021 20:08
Общество
Адвокат Алешкин объяснил, почему экс-глава УСП Петербурга Барабанщиков не арестован
gov.spb.ru  /  Администрация Санкт‑Петербурга

Член Невской коллегии адвокатов, юрист Андрей Алешкин в беседе с ФАН объяснил, почему экс-главу управления социального питания Санкт-Петербурга Алексея Барабанщикова суд не может лишить свободы.

Барабанщикова задержали 10 ноября после громких заявлений о коррупции на рынке социального питания. Администрация города настаивает на максимально возможном ограничении свободы задержанного, силовики же не видят для этого каких-либо оснований.

В сложившейся ситуации адвокат Алешкин обращает внимание на ст.173 Уголовно-процессуального кодекса, которая гласит, что все обстоятельства, на которые ссылается обвинение, должны быть доказаны либо опровергнуты защитой.

«Значит, таких обстоятельств недостаточно. Любое преступление состоит из четырех элементов: субъект преступления (кто совершает), объект (в отношении кого совершено преступление), субъективная сторона (действие) и объективная сторона (возможность совершения). Если какой-то из признаков выпадает, то состава преступления нет», — объясняет юрист.

В ситуации с Барабанщиковым, по мнению Алешкина, как раз такая ситуация: нет всех четырех признаков преступления.

«Поэтому и позиция обвинения не может быть выстроена. Это связано с тем, что сама квалификация дела не соответствует тому, что ему предъявляют, либо этого преступления нет, либо есть иное преступление, но оно пока не предъявлено. В данном случае они или будут искать статью, которую можно ему вменить, или дело не возбудят, или прекратят существующее», — заключил адвокат.

Как сообщал ранее ФАН, по решению суда арестован бывший генеральный директор ООО «Спецтрансстрой», бывший заместитель главы Минстроя Юрий Рейльян. В прошлом году ряд СМИ писали, что Рейльяна подозревают в похищении 1,5 млрд рублей у РЖД.

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