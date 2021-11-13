Журналист Ладненко рассказал, как сборной России выйти на ЧМ–2022

Хорватия для России — большая проблема. Чтобы выйти на чемпионат мира в Катар, нужна удача и дисциплина. Об этом в беседе с корреспондентом ФАН заявил продюсер футбольного YouTube-проекта «Британский стиль с Александром Елагиным», спортивный журналист Виктор Ладненко.

11 ноября сборная РФ по футболу разгромила команду Кипра в матче отборочного турнира Чемпионата мира 2022 года. Встреча проходила в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 6:0 в пользу россиян. Дублем отметился Александр Ерохин, еще по одному голу забили Федор Смолов, Андрей Мостовой, Алексей Сутормин и Антон Заболотный.

Несмотря на разгромную победу, по мнению Виктора Ладненко, сборная России провела странный матч против команды Кипра.

Журналист считает, что в игре россиян наблюдались серьезные проблемы.

«Конечно, можно списать на то, что с явным аутсайдером группы мы действовали с запасом и не расходовали силы понапрасну, но в это едва верится. Особенно после того, как Кипр чуть не сравнял счет после углового в начале второго тайма. Видимо, проблемы действительно есть, все мы о них знаем: обрезы, потеря концентрации и какая-то невероятная способность придумывать себе приключения на одно место», — считает Ладненко.

Журналист подчеркнул, что после выхода запасных футболистов игра России значительно преобразилась, что позволило «уничтожить Кипр».

«Особенно понравился Мостовой, его гол — шедевр, словно картина Микеланджело. Мостовой, Ерохин и Заболотный — это трио своей настойчивостью изрешетило киприотов», — отметил он.

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Ладненко считает, что Хорватия, с которой сборная РФ сразится за путевку на мундиаль, является большой проблемой для россиян.

«Эти балканские звери превосходят команду [Валерия] Карпина почти во всех линиях, кроме вратарской. При таких раскладах остается только уповать на чудо и верить в то, что Брозович снова сделает все за нас и занесет мяч в свои ворота», — подметил эксперт.

Журналист объяснил, при каких обстоятельствах сборная России не проиграет хорватам и займет первое место в группе H отборочного турнира ЧМ–2022.

«Без фарта, который в последнее время целуется в десна со сборной России, не обойтись. Однако и без строжайшего соблюдения игровой дисциплины никуда. Три кита для непроигрыша, который нас устроит, — дисциплина, реализация, удача. Совпасть должно все, иначе снова будем читать про неумеющую играть решающие матчи сборную России», — подытожил он.

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14 ноября российские футболисты проведут заключительный матч отборочного турнира чемпионата мира против команды Хорватии. После девяти туров сборная РФ с 22 очками занимает первое место в группе H, команда Хорватии — второе место в турнирной таблице, на 2 очка она отстает от россиян. Таким образом, чтобы получить путевку на Чемпионат мира — 2022, который с ноября по декабрь пройдет в Катаре, подопечным Валерия Карпина необходимо не проиграть. Ничья или победа над хорватами гарантирует России участие в финальной стадии соревнования.

Ранее стало известно, что канадская хоккейная сборная может выступить на Кубке Первого канала, который с 16 по 19 декабря пройдет в Москве. В нем примут участие от четырех до шести национальных команд. Действующим победителем турнира является сборная России.