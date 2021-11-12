Министр информации Ливана напомнил странам Персидского залива об условиях своей отставки

Бейрут, 12 ноября. Глава Министерства информации Ливана Джордж Кордахи потребовал от стран Персидского залива гарантий того, что они изменят свою позицию по отношению к ливанским властям. Он объявил, что на этих условиях он будет готов уйти в отставку. Об этом сообщает агентство Associated press.

«Когда нам предоставят гарантии, я готов буду уйти. Пока их не было», — сказал чиновник на брифинге для журналистов, который прошел в Бейруте.

Глава ливанского министерства пояснил, что передал свое послание христианскому маронитскому патриарху Ливана кардиналу Бешара Рай, но не стал уточнять, каковы еще были выдвинутые им условия.

Примечательно, что нынешнее заявление о потенциальном уходе — уже не первое в своем роде. С аналогичным обращением политик выступал менее недели назад. Если ранее он говорил о том, что не намерен покидать свой пост, то теперь, похоже, сам пытается показательно «принести себя в жертву» противникам Бейрута ради облегчения участи соотечественников.

Не исключено, что впоследствии, когда скандал утихнет, Кордахи вновь сможет претендовать на какой-либо высокий пост в правительстве страны.

Global Look Press / Bilal Jawich/XinHua

Скандальное интервью

Бейрут попал в центр политической борьбы из-за комментариев министра информации Ливана о войне в Йемене, которую он назвал абсурдной и бесполезной. Во время интервью Кордахи заявил, что считает действия арабской коалиции в регионе агрессией, от которой вынуждены защищаться повстанцы-хуситы.

И хотя это было интервью, записанное за два месяца до назначения деятеля на высокий пост, поддерживающий йеменское правительство Эр-Рияд отозвал своего посла из Бейрута, заблокировал весь импорт из Ливана и выслал дипломатов этой страны.

Саудитов поддержали Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт и Бахрейн. Кроме того, замечания Кордахи осудил и Совет сотрудничества стран Персидского залива (ССЗ). В то же время администрация Лиги арабских государств (ЛАГ) говорила о необходимости скорее устранить все разногласия и предотвратить эскалацию конфликта.

Внутренняя поддержка

Заявление Кордахи прозвучало на следующий день после того, как лидер ливанской шиитской группировки «Хезболла» Хасан Насралла обозначил свою позицию. Он считает, что Ливан не должен делать никаких уступок в отношениях с саудитами, которых обвинил в искусственном нагнетании кризиса с целью подрыва суверенитета Бейрута.

«Саудовская Аравия не оказывала никакой помощи Ливану в течение многих лет, потому что хочет гражданской войны. Сейчас Эр-Рияд ищет предлог для создания кризиса», — сказал Хасан Насралла в телевизионном обращении.

Представители Эр-Рияда во встречном заявлении сообщили, что причиной разрыва отношений является как раз растущее влияние «Хезболлы», которую поддерживает Иран — ключевой региональный сопернил королевства.