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Зубов будет руководить сборной России по хоккею в матче Кубка Карьяла со Швецией
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Спорт
Зубов будет руководить сборной России по хоккею в матче Кубка Карьяла со Швецией
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov

Хельсинки, 12 ноября. Олимпийский чемпион 1992 года Сергей Зубов будет руководить российской хоккейной сборной в ближайшем матче Кубка Карьяла.

Сотрудники пресс-службы Федерации хоккея России (ФХР) сообщили журналистам РИА Новости, что исполняющий обязанности главного тренера национальной команды Олег Браташ уехал из в Хельсинки по семейным обстоятельствам. Руководить сборной в матче против Швеции будет его помощник Сергей Зубов. Второй поединок российской национальной команды на Кубке Карьяла пройдет 13 ноября. Игра начнется в 15 часов по московскому времени.

Ранее сборная России по хоккею с разгромным счетом 0:3 проиграла Финляндии в первом матче на Кубке Карьяла. Игра проходила на стадионе «Хартвалл-Арена» в Хельсинки.

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россия хоккей швеция кубок карьяла зубов
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