Экономисты рассказали, как ситуация на границе Польши и Белоруссии повлияет на рубль

На рубль сейчас негативное влияние оказывает геополитика. Об этом рассказали аналитики ФБА «Экономика сегодня». Подробнее — в материале ФАН.

По словам аналитиков, нефть завершила вчерашний день без значительных изменений — 82,5 доллара за баррель. Сегодня она немного снизилась.

«Значимых событий для рынка нефти за последние сутки не было. Единственное, что было вчера — это публикация отчета ОПЕК. Так как в мире наблюдаются достаточно высокая инфляция и высокие цены на энергоносители, ожидается, что в IV квартале спрос снизится на 330 тыс. Ожидается также, что спрос в текущем году вырастет на 5,65 млн баррелей в сутки, что ниже на 160 тыс. баррелей в сутки, чем в предыдущей оценке», — говорят они.

Кроме того, отмечают экономисты, ОПЕК ожидает, что спрос на нефть превысит отметку в 100 млн баррелей в сутки уже в III квартале 2022 года.

Специалисты уверены, что негативное влияние на нефть в данный момент оказывает динамика курса доллара. Опасения вызывает и ситуация с коронавирусом в мире.

«Американская валюта сейчас растет и чувствует себя уверенно», — поясняют экономисты.

ФБА «Экономика сегодня» /

Поддержку нефти оказывает факт постепенного возобновления авиасообщения.

«В целом пока нефть выглядит стабильно. Актуальным остается диапазон от 80 до 86 долларов за баррель», — отмечают аналитики.

Золото сейчас тоже чувствует себя достаточно уверенно.

«Оно установилось на отметке 1855 [долларов] за тройскую унцию. В целом драгоценный металл чувствует себя очень уверенно. Актуальным остается диапазон 1830–1920», — говорят экономисты.

Что касается рубля, то за последние несколько торговых сессий он немного снизился. По мнению аналитиков, на валюту сейчас давят общее укрепление доллара на мировом рынке и геополитика.

«Ситуации на границе Белоруссии и Польши ухудшается и становится более напряженной. Появляется все больше высказываний в адрес России, что вся эта ситуация происходит с участием нашей страны. Это может повлечь за собой введение санкций. Внешний геополитический фон для России сейчас достаточно непростой, что негативно сказывается на российской валюте. К тому же у нас ухудшилась эпидемиологическая ситуация с коронавирусом — наблюдается самая высокая смертность за все время пандемии. Дальнейшая динамика рубля будет зависеть от того, как будет чувствовать себя доллар, и от того, как будут развиваться события на границе России и Белоруссии», — заключили экономисты.

Федеральное агентство новостей /

Ранее сообщалось, что мировой спрос на нефть в 2021 году возрастет на 5,7 млн баррелей в сутки. Эта оценка понижена на 160 тыс. баррелей в сутки по сравнению с предыдущей, следует из ноябрьского отчета ОПЕК.