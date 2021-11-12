Благотворительная организация «Океан звуков» помогает детям Тверской области вернуть слух

Тверь, 12 ноября. Кохлеарную имплантацию сделали уже 103 детям. Проблемой глухих детей Ирина Мальцева стала заниматься после рождения дочери. Она решила, что раз могла помочь своему собственному ребенку с глухотой, то может помочь и другим.

Согласно статистике, в России более 13 миллионов человек имеют нарушения слуха, из них почти 2 миллиона являются детьми. Но нарушения слуха сегодня — отнюдь не приговор. С помощью кохлеарной имплантации таким малышам помогают услышать пение птиц, голос мамы другие звуки.

Для того чтобы вернуть слух своему ребенку, Ирине пришлось звонить на горячую линию Президента. К счастью, сейчас людям, столкнувшимся с этой проблемой, не придется идти на радикальные меры. Достаточно обратиться в благотворительную организацию «Океан звуков».

Россия придает большое значение качеству жизни людей с нарушениями слуха. В этом году по поручению Владимира Путина начала разрабатываться всероссийская программа по реабилитации глухих под названием «Мир звуков».