Голикова объявила о решении ввести QR-коды на территории всей России

Москва, 12 ноября. Вице-премьер Российской Федерации и глава оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией Татьяна Голикова объявила о введении QR-кодов по всей России.

Голикова отметила, что до 1 февраля следующего года устанавливается определенный режим. В этот период посещать заведения общественного питания, магазины или совершать поездки можно будет только с отрицательным ПЦР-тестом.

«Посоветовавшись с губернаторами и экспертами, мы приняли решение ввести QR-коды в стране», — заявила вице-премьер.

Голикова указала на пугающие показатели смертности от коронавируса в стране. Она считает, что граждане России не в полной мере соблюдают ограничения и меры профилактики против коронавируса, а также не спешат вакцинироваться.

Голикова выразила обеспокоенность ростом смертности среди пациентов с COVID-19. По ее словам, высокие цифры по заболеваемости в первую очередь связаны с кратным увеличением тестирования.