В России установили переходный период для вакцинации от COVID-19 до 1 февраля 2022 года

Москва, 12 ноября. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что у россиян будет достаточно времени для вакцинации. Переходный период продлится до 1 февраля следующего года.

Представитель правительства оценила ситуацию с коронавирусом в стране. По ее словам, Россия приблизилась к 50 из 80% необходимого коллективного иммунитета, хорошие темпы вакцинации населения сохраняются. Голикова добавила, что большинство умерших от COVID-19 не были привиты.

«Сегодня мы видим, что причина кроется в том, что, к сожалению, наши граждане не соблюдают ограничительные меры, не проводят профилактические меры, к которым в первую очередь относится вакцинация населения», — пояснила она.

Вице-премьер снова призвала россиян уделить внимание своему здоровью. Она считает, что не стоит рисковать, лучше снизить риск заражения коронавирусом путем прививок.

Ранее сообщалось, что в Госдуму поступил законопроект об обязательных QR-кодах для россиян. Документ также будет рассмотрен в Совфеде.