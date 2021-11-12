Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 ноября 20:48
20:47
Общество
Крымские школьники борются за победу в конкурсе «Большая перемена» в «Артеке»
20:47
Происшествия
Суд приговорил к тюрьме двух граждан Литвы за шпионаж в пользу России
20:47
Политика
Политэксперт Мошкин оценил «недонормандскую» встречу глав МИД в Брюсселе
20:44
Общество
Политолог Мезюхо рассказал, как Крым расплачивается за уход от украинского национализма
20:44
Весь мир
Власти Мали попросили Россию помочь с разработкой месторождений полезных ископаемых
20:43
Общество
В Крыму ответили на ложь Украины об ухудшении качества воды и обмелении местных водохранилищ
20:43
Весь мир
Общественность ЦАР призвала Совбез ООН вывести миротворцев за нарушение мандата
20:43
Спорт
Далич оценил работу Карпина на посту главного тренера сборной России
20:43
Политика
Политолог Родионов: Польше нужна роль жертвы, чтобы шантажировать Брюссель
20:40
Политика
Агентство «БелаПАН» признано экстремистским формированием в Белоруссии
Все новости

Суточная добыча угля в КНР достигла рекордного уровня
Экономика
Суточная добыча угля в КНР достигла рекордного уровня
pixabay.com  /  Анатолий Стафичук

Пекин, 12 ноября. Китай добыл за сутки 12,05 млн тонн угля, что оказалось на 120 тысяч тонн выше предыдущего суточного рекорда. Об этом сообщил Государственный комитет по делам развития и реформ (NDRC).

Суточная добыча ископаемого в основных угледобывающих регионах достигла наивысшего показателя за последние годы. Это укрепило основу для обеспечения энергоснабжения и стабилизации цен, отмечается в заявлении комиссии.

Рекордный объем производства был достигнут на фоне оживления производственной деятельности после того, как волна холода прошла по многим районам КНР на прошлой неделе и нарушила добычу угля. Железные дороги, автомагистрали и порты принимают меры предосторожности и реагирования, потому воздействие погоды на транзит угля постепенно сокращается, а его запасы на электростанциях стабилизируются, подчеркнули в NDRC.

Власти Китая начали снижать ценник на уголь в рамках внутреннего рынка. Об этом ранее сообщали источники агентства Reuters.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Суточная добыча угля в КНР достигла рекордного уровня
китай уголь добыча угля
Комментировать