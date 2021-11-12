Суточная добыча угля в КНР достигла рекордного уровня

Пекин, 12 ноября. Китай добыл за сутки 12,05 млн тонн угля, что оказалось на 120 тысяч тонн выше предыдущего суточного рекорда. Об этом сообщил Государственный комитет по делам развития и реформ (NDRC).

Суточная добыча ископаемого в основных угледобывающих регионах достигла наивысшего показателя за последние годы. Это укрепило основу для обеспечения энергоснабжения и стабилизации цен, отмечается в заявлении комиссии.

Рекордный объем производства был достигнут на фоне оживления производственной деятельности после того, как волна холода прошла по многим районам КНР на прошлой неделе и нарушила добычу угля. Железные дороги, автомагистрали и порты принимают меры предосторожности и реагирования, потому воздействие погоды на транзит угля постепенно сокращается, а его запасы на электростанциях стабилизируются, подчеркнули в NDRC.

Власти Китая начали снижать ценник на уголь в рамках внутреннего рынка. Об этом ранее сообщали источники агентства Reuters.