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Альянс политических партий ЦАР раскритиковал вброс экспертов ООН о российских инструкторах
Весь мир
Альянс политических партий ЦАР раскритиковал вброс экспертов ООН о российских инструкторах
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Банги, 12 ноября. Координатор «Альянса партий, личностей и политических объединений» (APPAP) Кириак Азуасса осудил группу экспертов Организации Объединенных Наций за клеветнические заявления о российских инструкторах.

«Сообщение ООН — не что иное, как намеренное искажение фактов о людях, которые прибыли в нашу страну для обучения бойцов национальной армии. Только благодаря их помощи ЦАР смогла защитить территориальную целостность и ликвидировать угрозу со стороны боевиков. Но теперь союзников республики пытаются смешать с грязью. Жители, власти, гражданские общества не позволят сделать этого», — сказал он.

Азуасса уверен, что кроме дискредитации отечественных специалистов группа экспертов также «порочит независимое и суверенное государство», а это вызывает недоумение у населения.

Альянс политических партий ЦАР раскритиковал вброс экспертов ООН о российских инструкторах
Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

«С момента прибытия многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА) народ получил надежду на стабилизацию ситуации в стране, однако миротворцы не сделали ничего для защиты гражданских. Сегодня же, благодаря присутствию наших российских и руандийских союзников, мы, к счастью, наблюдаем заметное улучшение обстановки в области безопасности. Поэтому я протестую и осуждаю все негативные заявления», — добавил он.

Ранее экспертная группа Организации Объединенных Наций в сфере прав человека бездоказательно обвинила отечественных специалистов в запугивании населения ЦАР. Однако подобные утверждения идут вразрез с позицией официальных властей и мнением жителей африканского государства.

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