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Худрук Театра Ермоловой Меньшиков уволил еще 11 актеров в свой день рождения
Общество
Худрук Театра Ермоловой Меньшиков уволил еще 11 актеров в свой день рождения
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 12 ноября. Народный артист России Олег Меньшиков отметил 61-летие 8 ноября. В этот же день он уволил 11 артистов из Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой.

Меньшиков устроил празднования по случаю дня рождения. Среди гостей торжественного мероприятия были Данила Козловский и Александр Петров. Художественный руководитель Театра имени Ермоловой опубликовал совместный снимок с актерами.

«Понедельник не всегда день тяжелый», — написал Меньшиков в описании к кадру и тут же получил обратную связь от пользователей Instagram.

Большинство подписчиков Меньшикова делали комплименты актерам и желали имениннику исполнения желаний. Однако не все сотрудники театра могли порадоваться в этот день за своего руководителя. В день рождения театральный режиссер уволил сразу 11 человек. Это вторая партия своеобразного «расстрельного списка», пишет kp.ru.

Несколько месяцев назад Олег Меньшиков лишил работы около 20 актеров, которые не были заняты в репертуаре театра. В числе уволенных знаменитостей оказались Николай Токарев, Мария Бортник и Елена Папанова.

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увольнение день рождения артисты меньшиков театр ермоловой
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