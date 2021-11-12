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Сборная Канады по хоккею может принять участие в Кубке Первого канала
Спорт
Сборная Канады по хоккею может принять участие в Кубке Первого канала
Global Look Press  /  LiveMedia

Москва, 12 ноября. Канадская хоккейная сборная может выступить на Кубке Первого канала, который пройдет в российской столице.

Североамериканский обозреватель Даррен Дрегер рассказал, что сборная Канады планирует сыграть на Кубке Первого канала. Ежегодный турнир пройдет с 16 по 19 декабря в Москве. Слова Дрегера приводит телекомпания TSN.

«Канада планирует послать команду на Кубок Первого канала, а также на Кубок Шпенглера. На турнире в России Канада будет использовать преимущественно игроков КХЛ», — подчеркнул он.

В Кубке Первого канала примут участие от четырех до шести национальных команд. Действующим победителем турнира является сборная России.

Ранее российская национальная команда уступила сборной Финляндии в стартовом матче Кубка Карьяла. Игра в Хельсинки завершилась победой хозяев льда с разгромным счетом 3:0.

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