Египет проведет 27-ю сессию Конференции ООН по изменению климата в 2022 году

Каир, 12 ноября. Египет официально выбрали для проведения Конференции ООН по изменению климата — 2022 (КС-27). Мероприятие состоит в ноябре будущего года в Шарм-эш-Шейхе.

Президент республики Абдель Фаттах ас-Сиси и министр окружающей среды Ясмин Фуад посетили текущее заседание COP26 в Глазго. Они заявили, что признательны всем делегациям, особенно из африканских стран, которые проголосовали в поддержку Каира как места для следующей встречи.

«Египет привержен развитию успеха достигнутых соглашений и приложит усилия для их реализации к предстоящему саммиту КС-27 в Шарм-эш-Шейхе», — говорится в сообщении.

Ясмин Фуад также приветствовала все стороны, которые соберутся в следующем году в республике, чтобы работать над справедливыми и сбалансированными результатами в борьбе с последствиями изменения климата и помочь развивающимся и африканским странам быстро справиться с этим и адаптироваться к нему.

Абдель Фаттах ас-Сиси, в свою очередь, призвал развитые страны выполнить обещание и предоставить государствам 100 миллиардов долларов для ликвидации негативных последствий глобального потепления.

«Египет стремится активизировать международные действия в области климата для достижения целей Парижского соглашения во время председательства страны в КС-27. Это отвечает интересам мирового сообщества», — уточнил он.

Документ по борьбе с изменением климата подписали более чем 190 государств. Он вступил в силу в 2016 году. Главной задачей договоренностей является снижения темпов глобального потепления до 1,5 градуса по Цельсию в XXI столетии.

Глава Министерства охраны окружающей среды Египта Ясмин Фуад в конце июля подтвердила планы республики провести КС-27. Она лично подала заявку на организацию мероприятия.