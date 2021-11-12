Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 ноября 20:48
20:47
Общество
Крымские школьники борются за победу в конкурсе «Большая перемена» в «Артеке»
20:47
Происшествия
Суд приговорил к тюрьме двух граждан Литвы за шпионаж в пользу России
20:47
Политика
Политэксперт Мошкин оценил «недонормандскую» встречу глав МИД в Брюсселе
20:44
Общество
Политолог Мезюхо рассказал, как Крым расплачивается за уход от украинского национализма
20:44
Весь мир
Власти Мали попросили Россию помочь с разработкой месторождений полезных ископаемых
20:43
Общество
В Крыму ответили на ложь Украины об ухудшении качества воды и обмелении местных водохранилищ
20:43
Весь мир
Общественность ЦАР призвала Совбез ООН вывести миротворцев за нарушение мандата
20:43
Спорт
Далич оценил работу Карпина на посту главного тренера сборной России
20:43
Политика
Политолог Родионов: Польше нужна роль жертвы, чтобы шантажировать Брюссель
20:40
Политика
Агентство «БелаПАН» признано экстремистским формированием в Белоруссии
Все новости

Египет проведет 27-ю сессию Конференции ООН по изменению климата в 2022 году
Весь мир
Египет проведет 27-ю сессию Конференции ООН по изменению климата в 2022 году
pixabay.com/PD  / 

Каир, 12 ноября. Египет официально выбрали для проведения Конференции ООН по изменению климата — 2022 (КС-27). Мероприятие состоит в ноябре будущего года в Шарм-эш-Шейхе.

Президент республики Абдель Фаттах ас-Сиси и министр окружающей среды Ясмин Фуад посетили текущее заседание COP26 в Глазго. Они заявили, что признательны всем делегациям, особенно из африканских стран, которые проголосовали в поддержку Каира как места для следующей встречи.

«Египет привержен развитию успеха достигнутых соглашений и приложит усилия для их реализации к предстоящему саммиту КС-27 в Шарм-эш-Шейхе», — говорится в сообщении.

Ясмин Фуад также приветствовала все стороны, которые соберутся в следующем году в республике, чтобы работать над справедливыми и сбалансированными результатами в борьбе с последствиями изменения климата и помочь развивающимся и африканским странам быстро справиться с этим и адаптироваться к нему.

Абдель Фаттах ас-Сиси, в свою очередь, призвал развитые страны выполнить обещание и предоставить государствам 100 миллиардов долларов для ликвидации негативных последствий глобального потепления.

«Египет стремится активизировать международные действия в области климата для достижения целей Парижского соглашения во время председательства страны в КС-27. Это отвечает интересам мирового сообщества», — уточнил он.

Документ по борьбе с изменением климата подписали более чем 190 государств. Он вступил в силу в 2016 году. Главной задачей договоренностей является снижения темпов глобального потепления до 1,5 градуса по Цельсию в XXI столетии.

Глава Министерства охраны окружающей среды Египта Ясмин Фуад в конце июля подтвердила планы республики провести КС-27. Она лично подала заявку на организацию мероприятия.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Египет проведет 27-ю сессию Конференции ООН по изменению климата в 2022 году
египет глобальное потепление конференция оон по климатическим изменениям
Комментировать