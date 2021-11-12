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Мухаммад Дагло принял присягу в качестве вице-президента Суверенного совета Судана
Весь мир
Мухаммад Дагло принял присягу в качестве вице-президента Суверенного совета Судана
facebook.com  /  Mohamed Hamdan Daglo - محمد حمدان دقلو

Хартум, 12 ноября. Командующий Силами быстрой поддержки Судана Мухаммад Хамдан Дагло, известный как Хамидти, приведен 12 ноября к присяге в качестве вице-президента переходного Суверенного совета.

Днем ранее суданский военный лидер Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил о формировании нового переходного верховного органа, в его состав вошли 13 человек. Кроме того, кандидатура 14-го, которого должны выдвинуть совместно восточные регионы страны, остается под вопросом.

Помимо Хамидти, конституционную присягу перед председателем Суверенного совета, главнокомандующим ВС Абдель Фаттахом аль-Бурханом принесли следующие его члены:

— генерал-полковник Шамс ад-Дин Каббаши Ибрагим;

— генерал-полковник Ясир Абдул Рахман Хасан Аль-Атта;

— генерал-полковник и советник ВМФ Ибрагим Джабер Ибрагим;

— г-н Малик Агар Эйр;

— г-н Ат-Тахер Абу Бакр Хаджар;

— г-н Хади Идрис Яхья;

— г-жа Раджа Никола Абдель Масих;

— г-н Юсуф Джад Карим Мухаммад Али Юсеф;

— г-н Абу аль-Касим Мухаммад Мухаммад Ахмад;

— г-н Абдул Баки Абдул Кадир Зубайр Абдул Кадир;

— г-жа Сальма Абдул-Джаббар аль-Мубарак Муса.

В конце октября на фоне острого политического кризиса и разногласий внутри правящей коалиции Сил Декларации свободы и перемен (СДСП) главнокомандующий ВС принял решение распустить действующие институты власти, чтобы скорректировать переход к демократии в Судане. Вскоре после этого в своем обращении к народу армейский лидер пообещал, что в ближайшие дни сформирует два главных верховных органа — Суверенный совет и кабинет министров.

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